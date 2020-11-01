​​​​​​​مجلس المرأة يستذكر السنوية السادسة للتضامن مع كوباني

بمناسبة السنوية السادسة لليوم العالمي للتضامن مع كوباني أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بيانًا كتابياً جاء فيه:

"في 1 نوفمبر يوم التضامن العالمي مع كوباني قالت المرأة الحرة والشعوب الحرة كلمتها عندما خرج الملايين من المتظاهرين إلى الساحات رافعين أعلام المقاومة والكرامة وأعلام وحدات حماية المرأة وحماية الشعب وهم يطالبون المجتمع الدولي بالتدخل والعمل على مساندة الشعب في كوباني وإيقاف المأساة التي يمكن أن تحدث مع هجوم تنظيم داعش الإرهابي على المدينة.

لقد دافعت وحدات حماية المرأة والشعب في كوباني عن الإنسانية جمعاء ضد الفكر الظلامي المتطرف المتمثل بداعش خليفة القاعدة في رسالة واضحة للعالم بأن الشعوب الحرة المؤمنة بالقيم والمبادئ الإنسانية لن تقبل أن تنتهك هذه الحقوق والمبادئ على يد أسياد الظلام ومن ساندهم ودعمهم لمهاجمة كوباني في محاولة للقضاء على إرادة شعبها ولا سيما المرأة التي قدمت أروع الملاحم في البطولة وسطّرت التاريخ بحروف من النور وأصبحت رمزًا للتضحية والفداء التي ستبقى فيها آرين ميركان أيقونة الإنسانية.

المرأة لن تعود إلى عصور الظلام والتخلف بعد الآن، لأن بتضحياتها وضعت الحجر الأساس لعالم متحضر تسوده القيم الإنسانية والأخلاقية وتعيش فيه الشعوب بسلام وأمان.

إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا نستذكر هذا اليوم، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الاحتلال التركي ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة المرتبطة بها في المدن السورية المحتلة ولا سيما ( عفرين وسري كانيه وكري سبي ) والتي لا تقل وحشية عن جرائم داعش بحق الإنسانية .

كما إننا نعاهد شعبنا بمتابعة السير على خطا آرين وبارين وأفيستا وغيرهن من أيقونات الحرية حتى تتحقق أهداف ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا في الحرية والديمقراطية للشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه".

(س ع)

ANHA