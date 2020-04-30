​​​​​​​مجلس المرأة يدين تفجير عفرين ويدعو المجتمع الدولي إلى التحقيق في الانتهاكات المرتكبة

جاء ذلك في بيان كتابي أدلي إلى الرأي العام، جاء فيه:

"شهدت مدينة عفرين عصر يوم الثامن والعشرين من شهر نيسان عملا إرهابيا هز المدينة, تفجير صهريج في سوق شعبي وسط المدينة, راح ضحيته ثلاثة وخمسون مدنيا بينهم حوالي اثني عشر طفلا ومئات الجرحى من المدنيين الأبرياء أغلبهم من سكان عفرين الأصليين, عمل إرهابي بشع استهدف أمن المدينة الجريحة التي عاثت فيها أيدي المحتل التركي وأزلامه خلال سنتين من الاحتلال فسادا وإجراما لا مثيل لهما, فالقتل والخطف واغتصاب الأرض والعرض والنهب والسرقة والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي كان من نصيب أهل عفرين على يد الجيش التركي والفصائل التابعة له, حتى إن المسنين من رجال ونساء عفرين لم يسلموا من بطشهم وإرهابهم في محاولة لزرع الرعب والذعر بين من تبقى من السكان الأصليين ودفعهم إلى ترك أملاكهم وبيوتهم لتسهيل الاستيلاء عليها.

وتزامنا مع الأحداث في عفرين لا تزال المدفعية التركية تستهدف قرى ونواحي شمال وشرق سوريا في أرياف عين عيسى وتل تمر وكري سبي، إضافة إلى قصف مركز لجهاز الأمن العام في كوباني في خرق واضح للاتفاق بين روسيا وتركيا في عملية وقف إطلاق النار على شمال وشرق سوريا وانتهاك سافر وتجاهل لكافة القرارات الدولية والتوصيات بشأن وقف إطلاق النار وحشد الطاقات والجهود للوقوف في وجه انتشار جائحة كوفيد 19( كورونا ).

إن الدولة التركية بأفعالها الإجرامية هذه إنما تدعم الإرهاب وترعاه وتشكل خطرا على الأمن والاستقرار العالمي كله .

إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر هكذا أفعال إجرامية بحق المدنيين العزل والأبرياء من أهالي عفرين وغيرها من مدن شمال وشرق سوريا المحتلة من قبل العدوان التركي وفصائله، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل السريع والفوري للضغط على الدولة التركية لوقف عدوانها وسحب قواتها من كافة الأراضي السورية المحتلة من قبلها.

كما نُناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضرورة إرسال لجان للتحقيق لرصد مختلف أشكال الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين" .

(س ع)

ANHA