​​​​​​​مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل ينظم  ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة

وحضر الندوة أعضاء من المؤسسات المدنية والمؤسسات الخاصة بالمرأة في منبج وريها، وذلك في صالة مجلس حزب سوريا المستقبل وسط المدينة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت استذكارا لأرواح الشهداء، ومن ثم قدم عرض سنفزيوني عن الشهيدة "هفرين خلف " وتطرق فيه إلى العنف الوحشي الذي مورس بحقها على يد تركيا ومرتزقتها.

وبعدها تحدثت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل عن "المحور الاجتماعي" وأشارت فيه عن ظاهرة العنف الذي يمارس بحق المرأة في المجتمع من أشكال وأنواع متعددة, بالرغم من مواجهتها هذه الظاهرة.

وقالت "علينا أن نكون عنصر فعال في بناء مجتمع صحيح خالي من جميع أشكال العنف تسوده الحياة التشاركية المبنية على المحبة والعدالة والمساواة".

وبعدها تحدث عضو لجنة الافتاء في منبج ايمن محمد عن "المحور الشرعي " تناول فيه الأمور الدينية وحقوق المرأة في الإسلام ومكانتها ونبذ العنف ضدها ودورها في المجتمع الإسلامي.

وكما تحدث الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو عن (المحور القانوني) تحدث فيها عن القانون وموقفه من سن القوانين التي تنصف المرأة وإعطائها حقها وعن ضرورة ضمان حقوقها في المجتمع.

اختتمت الندوة بفتح باب الحوار والمناقشة بين الحضور والمحاضرين في ما يتعلق في المحاور الثلاث, ليتم تطبيق هذه المقترحات في المجتمع للمساهمة على القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة.

(أ ق/ل)

ANHA