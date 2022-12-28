​​​​​​​مجلس المرأة لعوائل الشهداء يندد بتدمير جيش الاحتلال لمزار شهداء سري كانيه- تم التحديث

أصدر مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً حول تحويل الاحتلال التركي لمزار الشهداء في سري كانيه المحتلة إلى نقطة عسكرية عقب اعتدائهم على أضرحة الشهداء وتدميرها بنفس المزار، بتاريخ آب/أغسطس 2020، قرئ البيان في نواحي ومدن مقاطعة قامشلو (ديرك – تل كوجر- تل براك -كركي لكي– تربه سبيه – جل آغا- قامشلو)، وفي نواحي ومدن مقاطعة الحسكة (الحسكة، الشدادي، تل تمر).

ففي ناحية ديرك، قرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بديرك، منال علي، أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في ديرك.

وفي ناحية تل كوجر، قرأت البيان عضوة مجلس عوائل الشهداء روعة الجلود، امام مبنى المجلس عوائل الشهداء في الناحية.

وقرئ بيان ناحية تل براك من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في تل براك، مروي الهصر، أمام مبنى مجلس الواقع غرب الناحية.

وفي كركي لكي، قرئ البيان قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية، ملاذ عبدو، أمام نقابة العمال ببلدة رميلان.

وقرئ بيان في تربه سبيه أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في الناحية، من قبل الإدارية في المجلس آلاء إبراهيم.

وفي جل آغا، قرى من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في جل آغا لينا يوسف، أمام مركز الثقافة والفن في الناحية.

أما في مدينة قامشلو، قرئ البيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، فاطمة حسن الجاسم، أمام مزار الشهيد دليل ساروخان.

كما قرئ البيان في مدينة الحسكة أمام مزار الشهيد دجوار بقرية الدوادية، باللغتين الكردية من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء كولجين أحمي، وباللغة العربية من قبل عضوة مؤتمر ستار دهلة أحمد.

وفي ناحية الشدادي، فقد قرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء بالناحية، من قبل عضوة المجلس، هبة عبدالله.

بينما في تل تمر، فقرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الناحية، جنار صالح، في مزار الشهداء.

وجاء في مستهل البيان المشترك:" تستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بتخطي الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الانسان من خطف وانتهاك وقتل وتنكيل وقطع للأشجار في المناطق التي احتلتها بشمال وشرق سوريا واخرها خرقت حرمة مقابر الشهداء في سري كانيه من خلال التعدي عليها وجعلها ساحات لتدريب المرتزقة".

وندد البيان بجرائم دولة الاحتلال التركية ومرتزقته في المناطق المحتلة واعتبرها " منافية للأخلاق وبعيدة عن الإنسانية". وبين " القاعدة ١١٣ من بيان القانون الدولي الانساني واتفاقية لاهاي ١٩٠٧ واتفاق جنيف والبروتكول الإضافي الأول، والتي اعتبرت الاعتداء على الموتى والتمثيل بجثثهم جريمة اعتداء على كرامة الانسان ويعاقب عليها النظام الاساسي لمحكمة الجنائية الدولية ".

وناشد البيان المنظمات الحقوقية للتدخل ومحاسبة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على جرائمها.

وأكد البيان " شهدائنا هم قيم ثورتنا وقدسيتها، هم من ضحوا بنفسهم لتحرير الارض من دنس الاعداء والمحتلين" وعاهد البيان الشهداء بالنضال حتى الرمق الأخير لحماية المكتسبات التي تحققت بفضلهم والأرض.

(كروب/آ)

ANHA