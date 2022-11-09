​​​​​​​مجلس المرأة لعوائل الشهداء يجدد العهد بالسير على نهج القائد أوجلان والشهداء

أدلى مجلس المرأة لعوائل الشهداء في حلب، بحضور العشرات من زوجات الشهداء، ببيان مندد بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

قال البيان الذي قرئ من قبل عضوة مجلس المرأة لعوائل الشهداء، نسرين إبراهيم، أمام حي الشهيد روبار قامشلو الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، "إن الاحتلال التركي يفرض عزلة مشددة وعقوبات إضافية بحق القائد عبد الله أوجلان، والذي باتت حريته بالنسبة للشعب الكردي وحل القضية الكردية شرطاً أساسياً".

ونوّه "تزداد مع مرور الوقت، العزلة المشددة المفروضة على القائد"، مؤكداً "مهما أرادوا، بالعزلة والضغوطات، كسر مقاومة وثقة القائد، فإن تلك الأماني ستذهب أدراج الرياح، وكل فرد من أفراد شعبنا مُدرك لأفكاره وأيديولوجيته وساعٍ من أجل حريته".

أدان مجلس المرأة لعوائل الشهداء في بيانه "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الذي زرع القيم والفكر الحر في المجتمعات وجسّد الحرية لكل امرأة، والذي مدَّ الجسر للوصول نحو مفهوم الأمة الديمقراطية وأنقذ الشعوب من الصهر والزوال".

وطالب منظمات حقوق الإنسان والقوى الدولية بالتدخل "لأن السكوت والصمت عن جرائم الاحتلال التركي وتدخلاتها واستعمالها للأسلحة الكيماوية يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة".

وعاهد بمواصلة السير على فكر القائد عبد الله أوجلان والشهداء، "بروح المقاومة سنقوي عزيمتنا وبالإصرار سننتصر ونصل إلى هدفنا في تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تُحيي مقاومة القائد أوجلان "لا حياة بدون القائد"، وتمجد تضحيات الشهداء.

(ن ش/ي م)

ANHA