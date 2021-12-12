​​​​​​​مجلس المرأة لعوائل الشهداء يدعو لمحاسبة تركيا على ممارساتها اللا أخلاقية بحق المعتقلين في سجونها

أصدر مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا بياناً كتابياً، بصدد مقتل المعتقلة الكردية، غريب جيزار، في أحد سجون الدولة الفاشية التركية.

وكانت المعتقلة الكردية، غريب جيزار، قد تواصلت مع أفراد عائلتها، وأخبرتهم بتعرضها لأشد أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية، كما أفادت باحتجازها في زنزانة، وأنها جُردت من ملابسها أمام الحراس وتعرضت للضرب والتحرش، وتُركت دون علاج.

وشجب مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا ممارسات اللا أخلاقيّة للدولة التركية بحق المعتقلين السياسيين الكرد في سجون الدولة التركيّة الفاشيّة، واستنكرت الممارسات اللاإنسانية التي تفتقر لأدنى معاني حقوق الإنسان والقوانين الدوليّة.

ولفت المجلس في بيانه إلى المقاومة التاريخية في السجون والتاريخ، وقال: "أنبتت زهرة الحرية من مقاومة الشهيدة ساكينة جانسيز؛ شهيدة الحرية، ولم تنتهِ عند غريب جيزار، بل نحن مستمرون في نضالنا، وسيناريوهات أردوغان الفاشية باءت بالفشل، لذا يلجأ إلى ممارسة الضغوطات للنيل من إرادة المرأة الحرة المناضلة، وضرب مشروع الأمة الديمقراطية بشتى الوسائل، وعلى جميع الساحات السياسية والعسكرية.

ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى تبيان موفقها إزاء هذه الأعمال اللا أخلاقية، مؤكدة أن هذه الممارسات تفتقر إلى أدنى معاني حقوق الإنسان، وتضرب كل الاتفاقات والقوانين الدولية عرض الحائط.

كما طالب مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا الأمم المتحدة بالتحقق والوقوف على هذه الممارسات والانتهاكات التي تطال كل فرد مطالب بحقوقه.

وأكد استمرارهم في النضال حتى تحرير القائد الأممي القائد عبد الله أوجلان جسدياً وجميع المعتقلين السياسيين، وتحرير المجتمع من أمثال أردوغان وحزبه الحاكم.

(س ع/ي م)

ANHA