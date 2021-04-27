​​​​​​​مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا: قوى الأمن الداخلي قدمت الصورة الحقيقية لمكونات المنطقة

وكان قد شن مرتزقة الدفاع الوطني مساء الثلاثاء الماضي ٢٠ من نيسان الجاري هجومًا على حاجز قوى الأمن الداخلي في دوار الوحدة أدى إلى استشهاد عضو في قوى الأمن الداخلي، لتستمر بعدها اشتباكات في حي طي أفضت إلى إخراج المرتزقة منها بشكل كامل.

وتقديرًاً للجهود المبذولة من قبل قوى الأمن الداخلي، أرسل مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا برقية شكر وامتنان لهم.

وجاء في نص البرقية:

"لقد أثبتت الأحداث التي افتعلتها ميليشيات ما يسمى بالدفاع الوطني يوم الثلاثاء 20 نيسان والتي كانت تسيطر على حارة "الطي" في قامشلو وذلك في هجومها على نقاط قوات الأمن الداخلي "الاسايش" أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وجر البلاد إلى فتنة خبيثة ستبوء بالفشل

لقد أدى الهجوم الغادر من قبل هذه الميليشيات إلى استشهاد أثنين من قوات الأمن الداخلي وجرح العشرات كما أدى إلى حالة نزوح كبيرة بين المدنيين القاطنين في الحي.

إن حالة التآخي والعيش المشترك والتي تمتد جذورها في عمق تاريخ المنطقة أقوى من محاولات الفتنة التي حاول النظام واذرعه المتعددة زرعها، وتمثلت هذه الحالة من خلال البطولة والجاهزية التامة والالتزام بالواجب الأخلاقي التي تصدت بها قوات الأمن الداخلي للاعتداء الغادر من قبل ميليشيات الدفاع الوطني وبدافع من الإحساس العالي بالمسؤولية تجاه مكونات وشعوب المنطقة.

استطاعت قوى الأمن الداخلي تطهير حي من أحياء قامشلو الأصيلة "حي الطي" من فلول هذه الميليشيات وقامت بحماية المدنيين من سكان الحي وحماية بيوتهم وأملاكهم وأرزاقهم ليعودوا إليها معززّين مكرمين ويكملوا مسيرة التآخي والعيش المشترك ويعززوا السلم الأهلي في شمال وشرق سوريا، ويثبتوا للعالم أجمع أن ما يجمع بين هذه المكونات عصي على افرقة، ولعل استشهاد الشيخ هايس الجريان أحد الرموز الوطنية الأصيلة على يد هذه الميليشيات الغادرة هو ترجمة حقيقية للأخوة الحقيقة الصامدة في وجه كل محاولات الفتنة.

إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا نتوجّه بتحية تقدير واعتزاز لقوات الأمن الداخلي "الأسايش" العين الساهرة على حماية الوطن ونكبر فيهم روح التضحية ونكران الذات والانضباط الأخلاقي في التعامل مع الأحداث، حيث قدموا الصورة الحقيقية المشرقة لمكونات شمال وشرق سوريا".

(س ع)

ANHA