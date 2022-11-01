​​​​​​​مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا: انتصار كوباني أسس للمزيد من الانتصارات في المنطقة

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني، والذي يصادف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، بياناً استذكر فيه شهيدات وشهداء المقاومة البطولية وكل شهداء الحرية والكرامة.

وجاء في مستهل البيان "اللحظة التاريخية والمفصلية حيث كان العالم بأسره يراقب من بعيد ويحبس أنفاسه وهو يرى الرايات السوداء تحاصر مدينة المقاومة كوباني، سطر أبناء وبنات روج آفا انتصاراً مدوياً"، وقال: "حيث تم تحرير مدينة كوباني وكانت تلك بداية النهاية لتنظيم داعش الإرهابي ومفتاح النصر للمعارك القادمة".

وأشار إلى خروج الملايين من أحرار العالم إلى الشوارع والساحات يتضامنون مع أبطال المقاومة في كوباني، معبرين عن مساندتهم لوحدات حماية الشعب والمرأة (YPG -YPJ) اللذين سطرا أروع الملاحم البطولية، فأصبحا نموذجاً يحتذى بهما على مستوى العالم، لا سيما المرأة الكردية التي استطاعت بمقاومتها وشجاعتها أن تنتصر على أعتى تنظيم إرهابي عرفته البشرية في العصر الحديث.

وأضاف البيان: "إن تنظيم داعش متعطش للدماء ولقطع الرؤوس وسبي النساء؛ ولكن إرادة المرأة كانت أكبر من جبروته فأصبحت أيقونة ورمزاً حقيقياً للحياة والكرامة والمقاومة، وساهمت بشكل كبير في تدويل قضيتها العادلة وقضية شعبها، والتي كانت أبرز تجلياتها في العملية الفدائية التي نفذتها "آرين ميركان" العفرينية التي روت تراب كوباني بدمائها الذكية، وأثبتت للعالم أجمع مدى قوة وشجاعة المرأة الكردية التي دافعت عن أرضها وكرامة شعبها".

وأوضح "ففي الوقت الذي يستذكر العالم فيه تضامنه مع كوباني، ومع حلول الذكرى الثامنة لتلك المقاومة البطولية ما زال أبطالها وقادتها يواجهون إرهاب الدولة التركية والتنظيمات الإرهابية التابعة لها، فانتصار كوباني أسس للمزيد من الانتصارات حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير كافة المناطق التي أصبحت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي واستطاعت إنهاءه في آخر معاقله باغوز".

لافتاً إلى أنه "وبالتزامن مع حلول الذكرى الثامنة لليوم العالمي للتضامن مع كوباني، تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، للتهديد المستمر والقصف من قبل دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة لها، ويتم استهداف المدنيين والقياديين والقياديات بالطائرات المسيّرة رغم اتفاقيات وقف إطلاق النار التي أبرمتها كل من روسيا وأميركا مع تركيا".

وتوجه مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، إلى أحرار العالم "للتضامن مع قضيتنا العادلة ومقاومتنا للوقوف في وجه غطرسة الدولة التركية المحتلة والتنظيمات الإرهابية التابعة لها"، كما دعا أيضاً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والخروج عن صمته حيال ما يحدث في مناطق شمال وشرق سوريا والانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية في المناطق المحتلة.

(س ع)

ANHA