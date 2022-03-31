​​​​​​​مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا يبارك عيد الأكيتو على الشعب السرياني الآشوري الكلداني

وجاء ذلك عبر بيان أصدره مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بمناسبة حلول عيد الأكيتو، قال فيه:

"يحتفل الشعب السرياني الآشوري الكلداني في الأول من نيسان من كل عام بعيد الأكيتو (6772)عيد رأس السنة البابلية والذي يعتبر إرثاً قومياً وتاريخياً ويحمل دلالات دينية وفلسفية وحضارية عميقة جسدت رؤية الإنسان وعلاقته مع الحياة والطبيعة بما يتخللها من شعائر وطقوس ترمز إلى التجديد والانبعاث الخصب بقدوم الربيع وبداية سنة جديدة ومعانٍ ترمز إلى التطلع للوجود والحياة باحتفالات تستمر /12/يوماً متواصلاً

إن احتفال هذا الشعب العريق بعيد الأكيتو يعبر عن حبه للحياة والتجدد في أرض الوطن لتعزيز دوره والاعتراف بوجوده وهويته وضمان حقوقه القومية مع كافة المكونات في المنطقة والعيش بكرامة وحرية وديمقراطية عهود طويلة من القهر والصهر والتهميش

إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى الشعب السرياني الآشوري الكلداني وكافة الشعوب في سوريا بمناسبة حلول هذا العيد انطلاقة لشعلة الحرية والسلام في وجه الحروب والاضطهاد التي عانى منها الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه لبناء مجتمع ديمقراطي حر تسوده قيم المساواة والعدالة وتتحقق فيه أخوة الشعوب وتعم المحبة والتسامح بين أبناء الوطن كافة" .

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ANHA