​​​​​​​مجلس المرأة في شمال شرق سوريا يصدر بياناً بمناسبة عيد الشهداء

وجاء ذلك عبر بيان أصدره مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بحلول عيد الشهداء، وقال في البيان:

"تمثل الشهادة بكل ما تحمله من معان سامية روح الشعوب التواقة للحرية والتي تسعى إلى حياة ومستقبل أفضل لأبنائها لأن التضحيات التي يقدمها الشهداء هي الخطوة الأعظم للسير في طريق حريتها وكرامتها.

لقد تجسدت المعاني العظيمة للشهادة بأبهى صورها عندما اختلطت الدماء الزكية لجميع المكونات على أرضها في ملاحم بطولية ماتزال مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات في ثورة شعبية تسعى للتغيير الديمقراطي.

لقد تعرضت مناطق شمال وشرق سوريا لاعتداءات وحشية ومحاولات لإبادة شعوبها وتاريخها من التنظيمات الإرهابية كجبهة النصرة وغيرها وبلغت أوجها في هجوم تنظيم داعش الإرهابي على مدينة كوباني ومن ثم سيطرته على مناطق أخرى لكن مقاومة قواتنا البطلة من وحدات حماية المرأة YPJ ووحدات حماية الشعب YPG وقوات سوريا الديمقراطية أفشلت هذه الاعتداءات وحررت هذه المناطق من براثن هذا التنظيم وما لبث أعداء الإنسانية متمثلين بقوات الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة التابعة لها أن قاموا بالهجوم على مناطق أخرى واحتلالها مثل عفرين وسري كانيه وتل أبيض بعد مقاومة بطولية في ظل عدم التكافؤ في العدة والعتاد وفي ظل الصمت المريب للمجتمع الدولي أمام هذه الاعتداءات وتداعياتها المستمرة.

إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ننحني إجلالاً وتقديراً لعظمة تضحيات الشهداء ونعاهدهم على أن دماءهم الزكية ستنبت أشجار الحرية والكرامة التي ستظل حية أبداً".

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ANHA