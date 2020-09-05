​​​​​​​مجلس المرأة في PYD يحيّي مقاومة حفتانين ويدعو إلى وحدة الصّفّ

وأصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان بيانا كتابياً بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق حفتانين.

وقُرئ البيان من قبل عضوة مجلس المرأة أفين محمد، بحضور عدد من الأعضاء.

وجاء في البيان: "بداية نحيّي مقاومة حفتانين، وننحني إجلالاً لأرواح شهدائنا، إنّ مقاومة الأهالي في الشهباء ومناطق كردستان جميعاً جزء من مقاومة حفتانين: "على طول أراضي كردستان هناك مقاومة، واليوم إنّنا نرى مقاومة وصموداً من قبل الشعب الكردي في المناطق المحتلّة لأجل تحرير أرضهم، وهذه المقاومة جزءٌ من مقاومة حفتانين التي من خلالها تسطّر قوّات الدفاع الشعبي نضالاً لا مثيل له".

البيان نوّه إلى أنّ جيش الاحتلال التّركيّ يحاول من خلال هجماته هذه "أن يحتلّ كافّة أراضي كردستان، ونرى بأنّ المحتل لا يهاجم حفاتنين فقط، بل يهاجم الكرد أينما وُجدوا وبطرق مختلفة، ولكن تضامننا مع أهالينا في كردستان سنكون سنداً لشعبنا."

بيان مجلس المرأة دعا "جميع الشعوب إلى وقف آلة الحرب وبدء حوار جدّي لأجل بناء وطن ينعم بالسلام والعيش المشترك".

(ك)