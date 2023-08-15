​​​​​​​مجلس المرأة في PYD يدين جرائم الاحتلال التركي في عفرين المحتلة

قام عضو ما يسمى "المجلس المحلي" في ناحية جندريسة بمقاطعة عفرين المحتلة المدعو "زكريا بستاني" وابنه "نصر بستاني" باغتصاب طفلة (14عاماً) بعد اختطافها من منزلها تحت تهديد ذويها بالقتل.

تنديداً بهذه الجريمة، أدلى مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل إدارية المجلس، سناء محمد علي أمام مركز الحزب في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بحضور عضوات وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

استهل البيان بالإشارة إلى استمرار دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها منذ احتلالها لمنطقة عفرين 2018، وارتكاب أفظع الجرائم بحق النساء والأطفال في المناطق المحتلة، كان آخرها جريمة اغتصاب طفلة قاصر لا تتجاوز 14 عاماً.

ونوّه إلى عمليات التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة، من قتل ودمار وتشريد ناهيك عن عمليات الخطف المستمرة والتهجير أمام مرأى العالم وسط صمت دولي.

نوّه البيان لأساليب المحتل التركي: "في الآونة الأخيرة قام الاحتلال التركي ومرتزقته بشن الحرب الخاصة على الشعب بطرق وأساليب مختلفة عن طريق تشويقهم بالعودة إلى عفرين بوعود كاذبة ليمارسوا سياساتهم القذرة، من قتل واغتصاب، على الشعب ويستهدفون المرأة بشكل خاص، حيث تعمل الاستخبارات التركية عن طريق بعض عملائهم على دعوة مهجري عفرين المقاومين في مقاطعة الشهباء وحلب للعودة إلى عفرين المحتلة، ولكن الشعب بات على يقين بألاعيب الدولة التركية ومشاريعها الاحتلالية".

وأكد البيان على "مواصلة النضال حتى العودة وتحرير كل شبر من أرض سوريا وإفراغ كل المؤامرات الدولية والإقليمية ضد سوريا، ونعاهد على مكافحة كل أشكال العنف المتّبعة ضد المرأة التي هي عنصر أساسي في المقاومة، لذلك نرفض تكالب تلك القوى على مشروع المرأة والانتقام من كل الأيدي التي تحاول طمس هوية المرأة".

بعد الانتهاء من قراءة البيان ردد الحضور "المرأة، الحياة، الحرية"، "تحيا مقاومة عفرين".

(ف)