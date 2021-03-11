​​​​​​​مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل: يحاولون إضعاف روح المقاومة

زار، يوم أمس، وفد من حزب سوريا المستقبل ومجلس المرأة في الحزب مقاتلي ومقاتلات مجلس منبج العسكري في خطوط جبهة الجات لتهنئتهم بمناسبة الثامن من آذار "اليوم العالمي للمرأة".

وأثناء الزيارة، استهدف جيش الاحتلال التركي المتمركز في قرية توخار الصغير شمال شرق مدينة منبج، وفد حزب سوريا المستقبل.

ابتسام عبد القادر الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها قالت في تصريح لوكالتنا إنهم قاموا بزيارة المقاتلين والمقاتلات في جبهات القتال ضمن إطار فعاليات الثامن من آذار تهنئة بالمناسبة.

وقالت "أثناء وجودنا في خطوط الجبهات تعرضنا لقصف وإطلاق الرصاص من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

ابتسام أشارت إلى إنه لم يرُق لاحتلال التركي ومرتزقته وجود النساء المدنيات والعسكريات في صف واحد، لذلك أردوا من خلال هذا الاستهداف إضعاف روح المقاومة.

وتابعت "هدف زيارتنا كان إعطاء الروح المعنوية لمقاتلينا الذين يدافعون ويحمون مدننا ومناطقنا، واستهداف الاحتلال التركي لم يحبطنا، بل زادنا قوة وإصرارًا على مواصلة عملنا".

الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر، أدانت في نهاية حديثها هجمات الاحتلال التركي واستهداف الوفد.

(س و)

ANHA