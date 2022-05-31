​​​​​​​مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل يطلق حملة ضد جرائم القتل بحق النساء

أدلى مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في الرقة، ببيان إلى الرأي العام، كشف خلاله عن إطلاق حملة ضد جرائم القتل بحق النساء وظواهر الانحلال الأخلاقي، مقرر لها أن تبدأ في الأول من حزيران المقبل ولغاية 15 تموز.

بحضور العشرات من عضوات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في الرقة والطبقة، قرئ البيان من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة العام في الحزب غالية الكجوان، وذلك أمام مبنى الحزب في الرقة.

تحدث البيان عن واقع المرأة بالقول: "في هذه المرحلة المصيرية والتاريخية من عمر الحروب والأزمات العالقة في العالم والتي أنتجت حرباً عالمية ثالثة وصراعات جديدة، أصبحت أعمق وأكثر تعقيداً في الشرق الأوسط، وكان لها التأثير الأكبر على الشعب السوري والمرأة على وجه الخصوص. إذ تعرضت لجميع أشكال الإبادة الثقافية والسياسية منها، ومما زاد من تعميق معاناتها ومأساتها سياسات النظام القمعية وتعنته وإصراره على الحل العسكري والأمني للأزمة السورية".

مضيفاً "إلى جانب انتهاج دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها انتهاكات عدائية، من نزوح وتهجير وقتل وتغيير ديموغرافي واعتقال بحق النساء السوريات، ونتيجة لهذه السياسات تحولت جغرافية سوريا إلى مركز للصراعات وساحة حرب أساسية لتصفية الحسابات القائمة بين القوى والأنظمة الإقليمية والعالمية".

وأوضح "على مدى 11 عاماً من الأزمة السورية والمرأة تدافع عن حريتها وكرامتها وتناضل ضد كافة أشكال العنف والحرمان بثورتها التي بدأت من شمال وشرق سوريا، بتنظيم ذاتها حتى أصبحت مثالاً رائداً لروح المقاومة والنضال".

لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من كل الإنجازات والمكتسبات التي حققتها المرأة على كافة الصعد، لا تزال تُقتل بذرائع "الشرف" وتُغتصب وتُرجم وتُنتهك كافة حقوقها وتقع ضحية للعادات والتقاليد التي كرستها الذهنية الذكورية المتجذرة في عمق المجتمع، وهذا كله لكسر إرادتها والنيل من حريتها، من خلال اعتقالها في سجون النظام السوري وخطفها وقتلها بأبشع الوسائل والطرق.

واعتبر البيان كل هذه الجرائم وانتهاكات الاحتلال التركي والاعتقال بحق المرأة "هي عنف بلا حدود، وحرب السلطة الذكورية ضد المرأة الطامحة للحرية والعدالة أينما كانت وأين ما تكون"، مضيفاً "حيث نجد اليوم أن حياة المرأة الأفغانية ومنجزاتها تتعرض لخطر الزوال في ظل حكم حركة طالبان وفرضه للأحكام والقيود على حياة المرأة الأفغانية وسلب حقوقها".

أكد مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل على ضرورة التضامن والإيمان بأن نضال المرأة موروث تاريخي منذ الأزل "يضعنا أمام مسؤوليات أخلاقية وسياسية ومهام تاريخية لدعم قضية المرأة الأفغانية في مسيرة نضالها ومقاومتها"، مشدداً "بفضل دماء شهيداتنا، سنتكاتف معاً ضد سياسات الإبادة الرجعية والذهنية الذكورية والأنظمة الاستبدادية الحاكمة".

كما شجب المجلس كافة الانتهاكات وجرائم القتل بحق جميع النساء، مؤكداً مواصلته النضال "بإصرار وعزيمة لرفع الظلم والعنف الممارس على المرأة" داعياً جميع النساء في كافة أنحاء العالم إلى تعزيز روابط التعاون وتوحيد الرؤى النضالية والسياسية من أجل الحرية والعدالة ونيل الحقوق المشروعة على أسس المساواة والعيش بكل ديمقراطية.

وبناءً على ذلك، أعلن مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل عن بدء "حملتنا والتي تبدأ فعالياتها من 1حزيران حتى 15تموز".

برنامج الحملة على الشكل التالي: القيام بسلسلة من الأعمال والفعاليات من أبرزها عقد الاجتماعات والندوات الحوارية للتوعية بحقوق المرأة، وعقد ورشات عمل وحلقات توعوية تمكّن المرأة سياسياً وفكرياً، والقيام بوقفات تضامنية مع جميع النساء ضد جرائم القتل بحقهن، وعقد ملتقيات خطابية لفضح سياسة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، وتمكين المرأة سياسياً وفكرياً.

(أ ع/ي م)

ANHA