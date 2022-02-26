​​​​​​​مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ينظم فعالية ثقافية تحت عنوان (مناظرات ثقافية) في منبج

شارك في الفعالية، العديد من نساء مدينة منبج، وعضوات المؤسسات المدنية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الخاصة بالمرأة. بدأت الفعالية بالوقوف دقيقه صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم رحبت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبدالقادر بالحضور، وقالت "بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي المصادف 8 آذار أهنئ كل النساء في العالم، ونساء سوريا، ونساء شمال وشرق سوريا، ونساء مدينة منبج، وأقول لهن كل عام والمرأة المكافحة بخير".

وبدأت عضوات اتحاد المثقفين بفقرة المناظرة الشعرية وقراءة قصص أدبية، تحت عنوان "الإبداع شعار المرأة المنبجية والثقافة عنوانها" تلتها فقرة المسابقات الثقافية.

ومن ثم قدمت عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا عدة أمثلة شعبية، منها ما يتم تداوله حتى الآن بين المجتمع ومنها قليلة التداول، وتم شرح معاني تلك الأمثلة للحضور. تلاها تقديم فقرة غنائية.

واختتمت الفعالية بتكريم عضوات اتحاد المثقفين، ومكتب تجمع نساء زنوبيا، وعضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة التي شاركت بفقرة المسابقات الثقافية التي تهدف لتطوير المرأة وإبراز قدراتها الثقافية.

(ش س)

ANHA