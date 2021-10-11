​​​​​​​مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل يحيي الذكرى الثانية لاستشهاد هفرين خلف

بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، التي استشهدت إثر كمين نصبه مرتزقة الاحتلال التركي على الطريق الواصل بين منبج وقامشلو أثناء تأدية مهامها, نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل محاضرة في قاعة الاجتماعات في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بمشاركة العشرات من ممثلي المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، خالدة عبدو، تطرقت فيها إلى نضال الشهيدة هفرين خلف ودورها البارز في المجال السياسي، وقالت "عامان يمران على اغتيال أيقونة السلام وياسمينة سوريا التي قدمت تضحيات لبناء ما دمرته الحرب وتحرير سوريا من براثن الاحتلال التركي".

وأضافت "أن استهداف هذه الشخصية السياسية من قبل فصيل أحرار الشرقية المدعوم من الدولة التركية باسم حملة ما تسمى "نبع السلام" التي أصبحت نبع دماء وخراب، كان نتيجة تنديدها بالاحتلال التركي للأراضي السورية إلى جانب إنهاء حزب سوريا المستقبل الذي يمثل هوية سوريا بلغاتها وأديانها وشعوبها".

هفرين خلف رمز النضال السلمي الداعي إلى حرية الشعوب ووحدتها

وأشارت خالدة إلى أن الجريمة الوحشية التي ارتكبت بحق الشهيدة هفرين خلف أثرت على العالم أجمع, لأنها كانت رمزاً للنضال السلمي الداعي لحرية الشعوب ووحدتها.

وعن نضال الشهيدة هفرين خلف قالت خالدة: "كان للشهيدة هفرين دور بارز في صنع القرار. حيث أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات ومحاربة العنف ضد المرأة لتمكينها سياسياً من خلال مبدأ المناصفة".

شددت خالدة في نهاية حديثها على ضرورة توحيد النساء ورفع وتيرة المقاومة لمحاسبة مجرمي الحرب، وتعهدت بالسير على درب الشهداء واستكمال ما بدأته الشهيدة هفرين حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة والحفاظ على مكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

اختتمت المحاضرة بعرض سنفزيون عن حياة الشهيدة هفرين خلف النضالية وجهودها في تأسيس بنية داخلية قوية في الحزب.

(ف)

ANHA