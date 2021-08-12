​​​​​​​مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بمنبج يحيي الذكرى الخامسة لتحرير المدينة

ويصادف الـ 15 آب/ أغسطس الذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش.

وعقد الاجتماع في مزار الشهداء الواقع جنوب المدينة بحضور زوجات وأمهات الشهداء وعضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، ابتسام عبد القادر، وقالت: "من مزار الشهداء ننحني إكباراً وإجلالاً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لتحرير المدينة".

وهنأت ابتسام الذكرى السنوية الخامسة لتحرير منبج على أمهات وزوجات الشهداء، وأضافت "هدف تجمعنا اليوم هو استذكار تضحيات شهدائنا".

وقالت: "في مثل هذا اليوم من كل عام نحيي الذكرى السنوية لتحرير مدينة منبج، يوم التخلص من قصص مروعة عشناها زمن مرتزقة داعش، خاصة ما مورس ضد المرأة من قتل وسبي واغتصاب على يد المرتزقة".

وأكدت ابتسام عبد القادر أنه بفضل قوات سوريا الديمقراطية وأبناء مدينة منبج من كافة المكونات تحرّرت المدينة من داعش، وعاهدت في ختام حديثها الشهيدات والشهداء بالسير على خطاهم.

وانتهى الاجتماع بزيارة أمهات وزوجات الشهداء لأضرحة أبنائهم ووضع أكاليل الورد عليها.

(س ع/س و)

ANHA