​​​​​​​مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي: تكاتف الشعوب أفشل خطة الدولة التركية

أصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو بياناً حول هجمات الدولة التركية المحتلة. وقرئ البيان في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو من قبل عضوة المجلس دلشا شاويش.

وجاء في بداية البيان أنّ هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة" الذي خُطط له من قبل الدول التركية قد فشل. دعمت الدولة التركية مرتزقة داعش للقضاء على أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا والتضامن والتكاتف الشعبي".

وأضاف البيان"أفشل تكاتف الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا هذه الخطة التي أرادوا تنفيذها على يد داعش مثلها مثل كل مخططاتها السابقة".

وذكر البيان أنّه بعد إحباط خطة فرار مرتزقة داعش من داخل السجن لم تتحمل الدولة التركية هذا الأمر" ولهذا شنّت هجوماً على شنكال ومخمور ومناطق شمال وشرق سوريا.

واختتم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بيانه بالقول "نحن في مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي نندّد بهجمات الدولة التركية. ترتكب الدولة التركية بهذه الهجمات جرائم بحق الشعوب. ندعو المجتمع الدولي لمحاكمة أردوغان في المحاكم الدولية. وسوف نناضل حتى النهاية من أجل ضمان الأمن والحرية للشعوب حتى النهاية".

(ر)

ANHA