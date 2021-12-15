​​​​​​​مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بمقاطعة كوباني يعقد اجتماعه السنوي

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم عرض سنفزيون خاص فيه توجيهات القائد أوجلان للمرأة عبر مرافعاته وسط تزيين صالة مركز باقي خدو للثقافة والفن بصور المناضلات وصور القائد أوجلان.

وبعد الانتهاء من السنفزيون, عُرض التقرير السنوي لوضع المرأة في مقاطعة كوباني، والذي أوضح أن "المدينة شهدت تصاعداً مقلقاً في إحصاءات العنف ضد المرأة، ووصلت بعض الحالات إلى الانتحار، أما في المناطق المحتلة فهناك حرب شرسة ضد المرأة، وعلينا نحن النساء العمل أكثر ضمن ساحات النضال".

ومن ثم تم تقييم الوضع السياسي من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD), زهرة سمعو والتي أشارت إلى أن "دولة الاحتلال لا تقبل بحرية الشعوب في المنطقة، ومشروعنا الديمقراطي ساعد الشعوب في التحرر، والذي هدفه الأول إيجاد حل للأزمة السورية، وأن التعايش المشترك بين شعوب المنطقة خير دليل على ذلك".

وتابعت زهرة سمعو "دولة الاحتلال شددت العزلة على القائد أوجلان، وما زلنا نجهل وضعه الصحي، فدولة الاحتلال كلما دخلت في حصار خانق تفعل هذا، وكذلك الحرب التي شنتها على قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان فشلت, بسبب المقاومة البطولية التي تبديها قوات الكريلا", مؤكدة أن "المرأة الكردية أثبتت نفسها هناك أيضاً وأصبحت مثالاً للمرأة الحرة".

وبعدها تم نقاش الوضع التنظيمي ليكشف من خلاله المخطط السنوي لمجلس المرأة في حزب الديمقراطي بمقاطعة كوباني للعام المقبل.

وكان أبرز ما جاء في المخطط السنوي الجديد: تفعيل دور المرأة داخل الحزب، ودعم ومساندة المرأة الشابة، والعمل من أجل حرية القائد, ودعم ومساندة قوات حماية المرأة".

(ن ك/ف)

ANHA