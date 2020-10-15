وعقد مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اجتماعًا لاستذكار المناضلة زيلان عرب التي استشهدت بعد مشاركتها في مقاومة الكرامة بجه الاحتلال التركي.

نُظم الاجتماع في قاعة الاجتماعات غرب الحي بحضور عدد من أهالي الشيخ مقصود والأشرفية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها قرأت الإدارية مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي هيفين سليمان بياناً نوهت فيه بأن النضال الذي تقوده النساء في شمال وشرق سوريا يهدف إلى إحلال الديمقراطية والسلام في المنطقة.

وقالت هيفين خلال البيان إن الشهيدة زيلان عرب كانت من الأمثلة التي يحتذي بها ومن النساء المناضلات صاحبات المبادئ الثابتة، وعزّت هيفين عموم شعوب شمال وشرق سوريا لفقدان إحدى رموز المرأة الحرة على يد مرتزقة جيش الاحتلال التركي ودعت إلى محاسبة الأخير على جرائمه.

بعدها تحدثت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو عن حياة المناضلة زيلان عرب واصفةً إياها بالمرأة الحرة والتي وجدت ذاتها.

وتطرقت عائشة خلال حديثها إلى الكثير من المواقف التي واجهتها ومرت بها بصحبة الشهيدة زيلان المتحلية بالمعنويات الصلبة وصاحبة الوجه البشوش.

وصادف، يوم أمس، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الإدارية في أكاديمية السياسة الديمقراطية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD زيلان عرب- الاسم الحقيقي أمل سليمان التي استشهدت أثناء مشاركتها في مقاومة الكرامة في سري كانيه خلال هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

(م ع/س و)

ANHA