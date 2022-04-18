​​​​​​​مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل يطلق حملة توعية في منبج

وتأتي هذه الحملة التي أطلقت اليوم الإثنين، من ضمن مخرجات الاجتماع التنسيقي الذي عقده مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل في منبج في الـ 13 من شهر نيسان الجاري مع ناطقات وممثلات عن المرأة في المؤسسات المدنية والعسكرية.

وتهدف الحملة إلى نشر التوعية بين الطلبة، والتنبيه إلى مخاطر المخدرات وانتشارها بين المجتمع، وللتأكيد على ضرورة الاستخدام الصحيح لشبكة الإنترنت، وغيرها من أساليب الحرب الخاصة التي تتبعها الأنظمة الرأسمالية وتستهدف الفئة الشابة التي تعتبر عمود المجتمع.

كما تقدم الحملة التوعية والإرشادات اللازمة للطلبة، وإيجاد الحلول لكافة المشاكل التي تعاني منها الفئة الشابة في المجتمع، لبناء جيل يتمتع بقدر أعلى من الوعي من أجل المساهمة في إعادة إعمار سوريا والوصول بها إلى بر الأمان.

من المقرر أن تستمر الحملة التي أطلقها مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل في منبج حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة ناطقات وممثلات عن المرأة في المؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة.

(أ ق/ي م)

ANHA