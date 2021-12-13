والجلسة الحوارية التي تم عقدها في صالة تجمع نساء زنوبيا وسط مدينة منبج، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، من ثم عرفت عضوة لجنة علاقات مجلس المرأة السورية، رولا عثمان، العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقالت: "هو العنف الموجه ضد شخص على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي".

وأضافت رولا عثمان أن للقوة معاني عديدة، إذ تعني القدرة على اتخاذ القرارات، ولكن يمكن ملاحظة أن هذه القوة اتخذت منحى سلبياً، حيث فرضت على الفتاة التزامات واُتخذت القرارات لحياتها بالإجبار، لذلك فإن العنف القائم على النوع الاجتماعي يتضمن إساءة استخدام القوة حيث يتم استغلال العلاقات غير المتكافئة.

وتجيب رولا عثمان على سؤال طرحته بخصوص؛ هل يسيء جميع الذين يتمتعون بالقوة استعمالها؟ "كلا، هناك أشخاص يمتلكون القوة ويستخدمونها بشكل إيجابي وبطريقة تخدم المجتمع".

وتطرقت، إلى أشكال العنف، مثل العنف الجسدي (الضرب وإلحاق الأذى الجسدي بالمعنَف)، والاعتداء الجنسي والحرمان من الفرص والخدمات مثل الإساءة النفسية والعاطفية.

ورأت عضوة لجنة علاقات مجلس المرأة السورية، رولا عثمان أن أسباب العنف يعود إلى إساءة استعمال السلطة، عدم توازن القوى، التمييز، النظرة الدونية وعدم احترام النساء، الأعراف الاجتماعية والثقافية الخاصة بعدم المساواة بين الجنسين، عدم تقدير دور النساء أو أعمالهن.

وللقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، دعت إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، تمكين المرأة في المجتمع، منحها حقوقها الإنسانية، زيادة نسبة الوعي وتثقيف المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز استقلال المرأة اقتصادياً.فيما أكدت المشاركات في ختام المحاضرة على أهمية التوسيع من دور الرجل في القضاء على العنف، وذلك من خلال إشراكه في الحملات المجتمعية والبرامج التعليمية التوعوية التي تساهم في القضاء على العنف.

(ش س/ي م)

ANHA