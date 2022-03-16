​​​​​​​مجلس المرأة السورية يعقد الملتقى الأول لنساء العشائر العربية في الرقة

وشاركت في الملتقى عضوات المجالس المدنية والعسكرية وممثلات عن الإدارة الذاتية، وعدد من نساء العشائر العربية في مدينة الرقة.

الناطقة باسم مجلس المرأة السورية، لينا بركات، رحبت في البداية بالمشاركات، وبدأت بشرح دور المرأة في المجتمع والمعاناة التي واجهتها إبان سيطرة مرتزقة داعش على المنطقة.

وخلال الملتقى، كانت هناك مداخلات من قبل المشاركات،عن معاناة المرأة وتقييدها بالعادات والتقاليد التي فرضت عليها، بالإضافة إلى حرمانها من حق الميراث وتقرير مصيرها بالزواج.

وأكدت المشاركات أن النساء قادرات على تطوير حياتهن وتنظيم أنفسهن، وأداء دورهن بشكل أساسي في المجتمع.

وفي الملتقى، تم انتخاب 4 نساء لتمثيل نساء العشائر العربية، وليكنّ صوت المرأة والمدافعات عن حقوقها، ولتكون أداة التغيير الفعال، لبناء مجتمع يؤمن بحرية المرأة ويصون كرامتها.

وفي الختام، تم إلقاء بيان بهذا الصدد، جاء في نصه:

"بحضور 25 سيدة من نساء العشائر العربية وشخصيات مستقلة من مدينة الرقة تم عقد الملتقى الأول لنساء العشائر العربية لمدينة الرقة وريفها، وقد تم النقاش حول أهم القضايا التي تعاني منها النساء في ظل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ما عانته المرأة سابقاً من عادات وتقاليد لا تزال تدفع ثمنهاً باهظاً قد تصل إلى حد فقدانها حياتها".

وشدد على أخذ المرأة دورها المأمول منها في العشائر؛ للنهوض بواقعها وواقع مجتمعها وبيتها والمساهمة في تغيير الصورة النمطية للمرأة، والخروج من قوقعة التهميش إلى واقع العمل والفعل، من خلال التأكيد على دور المرأة في حماية السلم الأهلي والعيش المشترك، وتفعيل دور النساء في العشائر من أجل حقوقهن، وإتاحة الفرصة أمام نساء العشائر للتواصل فيما بينهن.

وأضاف: "والعمل على بناء قدرات النساء وتمكينهن ليستطعن تحمل أعباء المرحلة، والتأكيد على دور المرأة في العشائر في مكافحة التطرف والتطرف العنيف الذي بات يشكل هاجساً يهدد أمن المجتمع بأكمله، والتأكيد على أهمية مشاركة نساء العشائر في حل الأزمة السورية".

(أ ع/ي م)

ANHA