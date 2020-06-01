​​​​​​​مجلس المرأة الشابة يدعو المنظمات النسائية والإنسانية للوقوف في وجه انتهاكات تركيا في عفرين

بمشاركة العشرات من عضوات مجلس المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا تم إلقاء بيان بخصوص الاعتداءات والانتهاكات التي تحصل في عفرين المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته مما يسمى "الجيش الوطني السوري".

وقرئ البيان باللغتين العربية والكردية من قبل نهلة أحمي ممثلة مكتب المرأة في هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة ومها محمد الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا.

أشاد البيان بدور المرأة البارز منذ تسع سنوات في بناء مجتمع ديمقراطي حر في شمال وشرق سوريا ومقاومتها لكل ما يعيق طريقها لتحقيق التقدم والتطور.

واستنكر البيان اعتداءات الاحتلال التركي "باسم المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا نستنكر وندين الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال التركي في عفرين ضد الشابات من الاغتصاب والخطف إضافة إلى الزواج القسري أو ما يسميه المرتزقة بالزواج العرفي".

كما دعا مجلس المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا جميع المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف في وجه الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته.

(م م)

ANHA