​​​​​​​مجلس المرأة الحرة في الشهباء: هزيمة الاحتلال التركي بداية لمرحلة جديدة 

وتجمّع العشرات من عضوات مجلس المرأة الحرة في الشهباء أمام مركز الثقافة والفن في ناحية فافين رافعات أعلام المجلس ولافتة كتب عليها: "بالإصرار والإيمان سنحطّم الاحتلال"، للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل الإدارية في المجلس وردة شيخو.

وجاء في نصه: "الهجوم التركي على مناطق الدفاع المشروع في جنوب وشمال كردستان، والذي بدأ في 24 نيسان هو استكمال لمخططاته العدوان التركي الاحتلالية القذرة، كما تهدف إلى إلحاق ضربة بقواتنا واحتلال جنوب كردستان وبناء قواعد عسكرية فيها تمهيدًا لاحتلالها والسيطرة على شنكال وتهديد روج آفا".

وأضاف البيان "إن المعارك في (زاب وآفا شين ومتينا) استراتيجية، والمقاومة التي تبديها قواتنا مقاومة تاريخية"، مؤكدًا أن "هزيمة الاحتلال ستكون بداية لمرحلة جديدة لشعبنا، وسنحقق أحلام شهدائنا من خلال تصعيد النضال ضد العدو التركي".

مبينًا أن ذلك سيؤدي إلى تغيير الأوضاع في تركيا تغييرًا سياسيًّا وعسكريًّا.

وناشد مجلس المرأة الحرة للشهباء جميع القوى العالمية وشعوب المنطقة وحكومات الدول لإبراز ولعب دورها وخاصة العراق، للخروج عن صمته والوقوف في وجه الاحتلال التركي لخرقه المستمر لسيادة العراق.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة دورهم والضغط على تركيا لإيقاف عدوانها وقصفها على قرى الآهلة بالمدنيين في جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا.

وأعرب المجلس عن وقوفه خلف قوات الكريلا وعاهد بتصعيد نضال حتى دحر الاحتلال من جميع الأراضي المحتلة.

(ل ش/ٍس و)

ANHA