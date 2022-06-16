​​​​​​​مجلس المنطقة الشرقية ينُظم مهرجان الخيول السنوي في ريف دير الزور الشرقي

وشارك في المهرجان الذي نُظم في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، أعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية، وأهالي ريف دير الزور الشرقي و150 فارساً من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

وتضمن المهرجان سباقاً للخيول العربية مؤلفاً من 11شوطاً في كل شوط يتم تتويج المراكز الـ 3 الأولى وتقديم كؤوس للفائزين.

وأهم الأشواط الذي يحدد الفائز الأفضل في كل السباقات هو شوط الأبطال، وكان المركز الأول من نصيب الفرس ذيب الهفل لصاحبها الشيخ غزال الهفل، من قرية الذيبان في ريف دير الزور الشرقي، والمركز الثاني من نصيب الفرس بيرق النواف لصاحبها خالد النواف من قرية الشعفة، أما المركز الثالث فكان من نصيب أحد الضيوف للفرس مختار العامود لصاحبه أصلان العامودي.

وقدمت إحدى الشركات المدنية في ريف دير الزور الشرقي مبالغ مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل الأشواط، حيث حصل صاحب المركز الأول على مبلغ مليون ليرة سورية والمركز الثاني على 700 ألف أما المركز الثالث فحصل على500 ألف.

واختتم المهرجان بشوط الـ 3 كيلو متر للخيول المسنة بمشاركة 15 متسابقاً، وفاز بالمركز الأول، سكب الحمادي والثاني شويمان الخالدي والثالث، برزان عمار.

والجدير بالذكر أنه يتم تنظيم هذا المهرجان في ريف دير الزور الشرقي كل عام في منطقة مختلفة، ويشارك فيه فرسان من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

(ث ع/خ)

ANHA