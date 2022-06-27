​​​​​​​مجلس المنطقة الغربية ينصب خيمة عزاء للشهيد فرهاد شبلي في دير الزور

توافد المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وشيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور إلى خيمة العزاء التي نصبت في ساحة مجلس المنطقة الغربية في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

بدأت فعالية خيمة العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاه العديد من الكلمات منها كلمة باسم مجلس المنطقة الغربية ألقاها عضو لجنة التربية والتعليم، محمد العبد الله، الذي قال "يجب أن نقف وقفة تضامنية للحفاظ على وطننا وشعبنا وكرامتنا أمام هذه التهديدات التي تستهدف كافة أبناء المنطقة".

داعياً أبناء الشعب السوري "من هنا للوقوف جنباً إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية ضد هذا الاحتلال العثماني المرتزق الذي يستعمل أبشع أساليب الحرب على شعبنا من قصف مدفعي وجوي وتدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها وقتل الصغير والكبير".

أكد محمد العبد الله أنه "لا فرق بين عربي وكردي ولا عسكري ولا مدني، فمن هذا المنبر الكبير والجمع الغفير ندين ونستنكر الصمت الدولي تجاه هذا المجرم التركي (في إشارة إلى رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوعان)".

ومضى مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل ضد "المجرم أردوغان الذي احتل أجزاء كبيرة من الأراضي السورية".

مضيفاً أن "أردوغان يعمل على سياسة التتريك والتغيير الديموغرافي لذلك يجب علينا أن نصون دماء شهدائنا ونسير على خطاهم أمام أي عدو يضرب أمن واستقرار المنطقة".

واختتم العبد الله حديثه بالقول "سنسير على خطا شهدائنا حتى تحقيق النصر والحرية لكافة أبناء المنطقة".

بدوره قال عضو مؤسسة الشؤون الدينية في المنطقة الغربية عبد المعطى الخليل إن "الشهداء هم مشاعل النور التي نسير عليها في هذه الدنيا، ونتمنى من كل الذين لديهم مبادئ وأهداف وأسس أن يدافعوا عنها بكل ما يملكون من قوة ويتمسكوا بها".

وأكد "نحن سوريا المستقبل وندعو إلى سوريا المستقبل وأي شخص في سوريا هو ابنها أينما كان وأي شخص يقدم روحه من أجل وطنه ومن أجل مجتمعه فهو شهيد".

وتقدم الخليل بأحر التعازي لذوي الشهيد ولكافة أهالي شمال وشرق سوريا بفقدان المناضل فرهاد شبلي "الذي كان الأب والأخ لكل أبناء المنطقة".

(ع ع/خ)

ANHA