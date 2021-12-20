​​​​​​​مجلس المنطقة الغربية بدير الزور يعقد اجتماعه السنوي الأول

الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، حضره عدد من ممثلي المجالس المدنية والعسكرية ووجهاء العشائر في الريف الغربي لدير الزور.

وترأس الاجتماع الرئاسة المشتركة لمجلس المنطقة الغربية وفاء الأحمد وغياث العجيل حيث قدموا في البداية الشكر لجميع مَن ساهم في نجاح عمل مجلس المنطقة الغربية في عامه الأول.

وتم النقاش في الاجتماع حول المشاكل والصعوبات التي واجهها المجلس خلال عامه الأول ووضع الحلول المناسبة لتجاوز هذه المعوقات.

كذلك تم مناقشة آلية تطوير عمل مجلس المنطقة الغربية والتي كان أهمها الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي والزراعي في المنطقة.

كذلك عرضت خلال الاجتماع إحصائية لجميع الأعمال التي أنجزها المجلس مع التركيز على التطور الكبير لجميع اللجان التابعة له.

(ع ع/مـ)

ANHA