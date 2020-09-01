​​​​​​​مجلس المحترق تكرّم الإدارة المدنيّة واللّجان التّابعة لها في منبج

وحضر مراسم التكريم وفد حزب سوريا المستقبل فرع منبج, الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها, رؤساء الكومينات في الخطّ.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, تلاها إلقاء كلمة باسم كومين قرية المحترق الصغير من قبل نافل الحسين، قال فيها: "نشكر الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها على جهودها المبذولة في دعم وتطوير القطاع الزراعيّ، فقد استطاعت هذه الإدارة في ظلّ هذه الظروف الصعبة، تقديم كلّ حاجات ومستلزمات الفلاحين".

ومن جانبه قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها محمد خير شيخو: "تم تأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها منذ 4 سنوات, حيث تمّ تشكيل اللّجان الخدمية فيها لتقديم أفضل الخدمات للشعب بعد كافّة التضحيات التي قدّموها من أجل نيل الحرية".

وأكّد شيخو بأنّ الإدارة تسعى إلى تقديم الأفضل للشعب رغم الظّروف الاقتصادية القاسية التي تمرّ بها سوريّا عامّة, وتجلّى ذلك في تقديم كافّة الخدمات لمزارعي المدينة.

وفي نهاية حديثه شكر شيخو مجلس خطّ المحترق على تقدير جهود الإدارة بالقول: "إنّ وجودنا بينكم فخر لنا".

ومن ثمّ اختتمت المراسم بتقديم أعضاء المجلس دروعاً تكريميّة لكلّ من الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج, لجنة الزّراعة ولجنة المحروقات.

(س ع/إ)

ANHA