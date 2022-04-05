​​​​​​​مجلس الإدارة الذاتية لشنكال يدين بناء جدار يفصلهم عن روج آفا

أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، اليوم، بياناً شارك فيه ممثلين عن مؤسسات شنكال، ادن من خلاله بيناء الجدار الفاصل ما بين شنكال وروج آفا.

ومنذ منتصف آذار المنصرم، يبني الجيش العراقي جدراً اسمنتياً على الحدود ما بين روج آفا وشنكال ويعززها بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة بعمق 5 كم داخل أراضي شنكال.

مجلس الإدارة الذاتية لشنكال وفي بيانه الذي قرئ من قبل الرئيس المشتركة للمجلس غزال رشو في حديقة القائد عبد الله أوجلان في قضاء شنكال، ذكر مجزرة 3 آب 2014 التي استهدفت المجتمع الإيزيدي، وشدد أن حزب العمال الكردستاني ومقاتلو الكريلا في كردستان هم من قاتلوا ضد داعش وأنقذوهم من الإبادة الجماعية.

المجلس وفي بيانه: “الآن يقوم الجيش العراقي ببناء جدار اسمنتي بين روج آفا وشنكال، حيث أنه وخلال المجزرة التي تعرض لها المجتمع الإيزيدي، فتح مقاتلو حزب العمال الكردستاني ممراً إنسانياً على طول الحدود وأنقذوا الآلاف من الإيزيديين وأبناء المكونات الأخرى في شنكال من الإبادة آنذاك”.

ونوه البيان، أن شنكال وشعبها تعرفوا على إرادتهم وقوتهم بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ولم تعد شنكال كما كانت في السابق، وتابع:"نحن، كمجتمع ايزيدي وجميع المكونات الأخرى في شنكال، نعيش معاً وفق حياة حرة وديمقراطية، فهذا الإنجاز أيضاً تم بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني”.

مجلس الإدارة الذاتية في شنكال، ادان بناء الجدار وأعلن رفضه له وجاء في بيانهم أنهم يرون في الحدود مع روج آفا السبيل الوحيد للإنقاذ من جميع أنواع الهجمات "باسم الإدارة الذاتية في شنكال، ندين بناء هذا الجدار ولا نقبله أبداً، لأن الجدار يقطع عبور وحركة المرور بين الطرفين، وهذا الحدود بالنسبة لنا نحن الإيزيديين هو السبيل الوحيد لإنقاذ أنفسنا من جميع أنواع الهجمات".

وفي ختام البيان دعا المجلس لوضع حد للظلم الذي الحق بمكونات شنكال، مطالباً الجهات المعنية إلى اتخاذ اجراءات وموقف جاد وإنساني لوقف بناء الجدار.

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