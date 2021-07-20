​​​​​​​مجلس الإعلام الافتراضي في كردستان: حملة الهاشتاغ وصلت لمستويات عالية وجذبت أنظار شخصيات سياسية مؤثرة

وجاء ذلك خلال بيان أصدره "مجلس الإعلام الافتراضي في كردستان" وقال فيه:

إننا كمجلس الإعلام الافتراضي في كردستان، أطلقنا حملة للمطالبة باعتراف رسمي بنظام الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وحققنا نجاحًا مثاليًا. بتاريخ 18 و 19 يوليو ، احتل "الهاشتاغ #Status4NorthAndEastSyria " الذي أطلقناه على الشبكة الاجتماعية مكانها في أعلى المستويات على الشبكات الافتراضية العالمية في غضون يومين، وأصبحت حديث الساعة. هذه الحملة جذبت الكثير من الاهتمام ، وشارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم ، والتي جاءت تزامناً مع الاحتفال بذكرى ثورة 19 تموز في روجآفا، وأردنا من خلاها الدعوة للاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على وسائل التواصل الافتراضي. فهذه المشاركة الواسعة يترجم أيضًا إلى بيان عالمي لملايين الأشخاص للتعبير عن مطالبهم الوجدانية.

لا تزال الحملة تجذب الكثير من الاهتمام والمشاركة في جميع الشبكات الافتراضية وعلى أعلى مستوى، وفتحت الباب أمام الكثير من العلاقات.

بسبب الحظر المفروض على تويتر في سوريا ، يكاد يكون من المستحيل استخدام غالبية الشعب في روج آفا وشمال وشرق سوريا المشاركة عبرها، ولكن من جهة أخرى كان هناك مشاركة الملايين على فيسبوك للانضمام إلى حملة "يجب الاعتراف بالإدارة الذاتية".

رغم هذا الحصار والعزلة ، وصلت صرخة ثورة روج آفا إلى الوجدان الإنساني في العالم، وحركت الضمير العالمي. هذه الثورة التي هي فخر للإنسانية، هذه الثورة الديمقراطية قد شرعت مرة أخرى وأكدت شرعيتها للعالم. كما اكتسبت الشرعية والاحترام في هذا الصدد. وكانت هذه الحملة بمثابة استفتاء رقمي على الوسائط الرقمية والتي شارك فيها الملايين. وحققت كل هذه النتائج على الشبكات الافتراضية. والجديرة بالذكر أنها قد جذبت اهتمام شخصيات سياسية نشطة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم، كفنانين وكتاب ومصورين سينمائيين وجميع شرائح المجتمع تقريبًا، وأظهرت أهمية وثقل هذه الحملة. وقد كسرت هذه المشاركة الوجدانية مفهوم سياسات الإبادة الجماعية ضد الكرد.

حملتنا تصدرت المراتب الأولى في الدول الأوروبية ، حيث جذبت انتباه أكثر والوسائل الإعلامية المشهورة في أوربا، وباتت تتصدر نشراتهم الإخبارية أيضاً، ففي كتالونيا ، قدم نوابهم اقتراحًا مشتركًا إلى برلمانهم للمصادقة على الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

لكل الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في هذا العمل القيم ، عملوا بجد ، ووصلوا إلى ملايين الأشخاص ، وخاصة أعضاء مجلس الإعلام الافتراضي في كردستان وجميع الذين بذلوا الجهد في هذه الحملة، نحن في مجلس الإعلام الافتراضي في كردستان نعرب عن احترامنا لهم وحبنا لهم ونقدم لهم شكرنا.

ثورة روج آفا باتت الأمل ونور الحرية للقرن الحادي والعشرين للعيش فيها بكرامة، ونأمل بشدة أن يستمر هذا الدعم والمشاركة بحملتنا في المستقبل.

سيكون المطالبة بالاعتراف الرسمي بثورة روج آفا وإدارتها الذاتية والسياسية مهمة أساسية لنا في هذا النضال العادل. وعلى هذا الأساس نشكر مرة أخرى كل الذين عملوا بجد، ونتمنى أن يكون هذا العيد وسيلة لحرية جميع الشعوب".

(ل)

ANHA