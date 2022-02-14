​​​​​​​مجلس الدوما الروسي: سننظر غداً في التوجه للرئيس بوتين بطلب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونباس

وسيبحث مجلس الدوما (النواب) الروسي، غداً الثلاثاء، مشروعي قرارين بشأن التوجه للرئيس فلاديمير بوتين بطلب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وفق ما أعلن عنه رئيس المجلس، فلاديمير فولودين، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وأشار فولودين إلى أنه خلال اجتماع هيئة الدوما اليوم الاثنين، تقرر تقديم مشروعي القرارين للجلسة العامة المقرر عقدها غداً الثلاثاء.

وأوضح فولودين أن الفرق بين المشروعين يتمثل في أن المشروع الأول الذي تقدم به الحزب الشيوعي، ينص على إحالة الوثيقة إلى الرئاسة مباشرة بعد موافقة مجلس الدوما عليها.

أما المشروع الثاني، الذي أعده حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، فيقضي بإحالة الوثيقة أولاً إلى وزارة الخارجية والمؤسسات الحكومية المعنية الأخرى للدراسة والمراجعة، ثم العودة إلى النظر فيها مجدداً.

وذكر فولودين أنه سيتم اعتماد المشروع الذي سيحصل على أكبر عدد من أصوات النواب.

(د ع)