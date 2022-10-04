​​​​​​​مجلس الاتحاد الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

ووافق مجلس الاتحادي الروسي بالإجماع على تصديق اتفاقيات انضمام المناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، بعد تصويت مماثل في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، أمس الاثنين.

وستعود الوثائق الآن إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإكمال عملية ضم المناطق الأربع رسمياً، والتي تمثل حوالي 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.

وأعلنت روسيا عمليات الضم بعد إجراء ما أسمته استفتاءات في تلك المناطق.

وقالت الحكومات الغربية وكييف إن "التصويت ينتهك القانون الدولي وكان إجباريا ولا يمثل رأي السكان".

(د ع)