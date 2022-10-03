​​​​​​​مجلس الأمن يجتمع غداً لبحث الملف العراقي

وذكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان أنه "سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت بغداد".

وأضاف، أنه "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين بلاسخارات إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق".

يذكر أن العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ تموز/ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز (مقتدى الصدر والإطار التنسيقي)، إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.

فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتطور الخلاف أواخر آب/ أغسطس الماضي 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب حينها على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.

(د ع)