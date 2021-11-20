​​​​​​​مجلس الأمن يفشل في تبني بيان لوقف إطلاق النار في أثيوبيا

وقال دبلوماسي، طالب عدم كشف هويته، إن مسودة النص التي قدمتها إيرلندا العضو غير الدائم في المجلس، لاقت رفضاً صينياً- روسياً و "تم التخلي عنها"، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس.

وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه "لا يوجد اتفاق"، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة.

وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص، فيما لم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.

وفي مسودة النص التي حصلت عليها وكالة فرانس برس يطالب مجلس الأمن بـ "وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ "إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في أثيوبيا.

وتعرب المسودة أيضاً عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة (الذين كان عدد منهم لا يزالون محتجزين الجمعة) ويطالب بـ "الإفراج الفوري عنهم".

كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في أثيوبيا على أساس الهوية العرقية ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة".

وأعلنت أثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر مع تزايد المخاوف من تقدم معارضي الحكومة من "جبهة تحرير شعب تيغراي" وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.

ويؤكد حقوقيون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من إثنية التيغراي - والتي شاعت خلال الحرب - تضاعفت، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "جماعات إرهابية" بدون مذكرة قضائية.

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة أثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية شمال البلاد تصعيداً.

(د ع)