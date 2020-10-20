​​​​​​​مجلس الأمن يدعو إلى احترام الهدنة الجديدة في قره باغ

وطالب أعضاء المجلس الخمسة عشر، خلال اجتماع مغلق، مساء الإثنين، كلًّا من أذربيجان وأرمينيا باحترام الهدنة الجديدة التي كان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى احترامها.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإنّ روسيا، التي تتولّى حاليًّا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، تعمل على إصدار بيان يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

ويدعو مشروع البيان، الذي يتوقّع أن يتّفق أعضاء المجلس عليه هذا الأسبوع، أيضًا أرمينيا وأذربيجان إلى استئناف المفاوضات التي ترعاها مجموعة مينسك.

وكانت المتحدثة باسم الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان قد أكدت في وقت سابق، أن أذربيجان أطلقت قذائف مدفعية في الاتجاه الشمالي والجنوبي.

وتوصل الطرفان، السبت الماضي، إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، بعدما فشل الاتفاق الأول بفعل المساعي التركية التي أكد وزير دفاعها خلوصي آكار منذ الساعات الأولى بأن "العمليات لن تتوقف".

(س ر)