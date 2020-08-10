​​​​​​​مجلس الأمن القومي اليوناني يجتمع لمناقشة التحركات التركية

وبحسب وكالة أسوشيتد برس سيعقد رئيس الوزراء اليوناني اليوم، اجتماعًا لمجلس الأمن القومي اليوناني، وذلك بعد أن أعلنت تركيا أن سفينتها البحثية ستجري عمليات حفر استكشافية في شرق البحر المتوسط في منطقة بين قبرص واليونان.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع ظهر اليوم الاثنين.

وأصدرت البحرية التركية إخطارًا ملاحيًّا قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءًا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب، كما أن تركيا واليونان على خلاف منذ عقود حول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الحدود البحرية.

ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة حدة التوتر في شرق المتوسط، بين تركيا من جهة وعدد من دول المنطقة من جهة أخرى، على رأسها اليونان.

(م ش)