​​​​​​​مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء جلسة طارئة بخصوص الاعتداءات التركية على العراق

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استضافته بجلسة مجلس النواب أمس السبت، إن "مجلس الأمن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق، لا سيما أن الحادث الأخير يعتبر خرقاً واضحاً للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية".

وأشار إلى "أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، خاصة أن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، بالإضافة إلى تذكيره بالحاجة إلى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أمس، عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في مصيف سياحي بزاخو، الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى من السياح العراقيين وإصابة 23 شخصاً بجروح، بينهم نساء وأطفال.

(د ع)