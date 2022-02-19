​​​​​​​مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم الفرات يعقد كونفرانسه الأول في كوباني

وعقد الكونفرانس في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، بحضور العشرات من أعضاء وإداريي مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين ومجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات، بالإضافة إلى أعضاء مؤسسات ومراكز وأحزاب مختلفة في الإقليم، وممثلين عن مجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا ومجلس عدالة منبج والرقة.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل القاضي في مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات، نبيل جاويش، الذي رحّب بالحضور وتمنى نجاح الكونفرانس والخروج بمقترحات ونتائج من شأنها التقدم بالعمل القانوني وسد الثغرات فيه.

بعد ذلك قرأت الناطقة باسم مجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات، فلك يوسف، تقييمات القائد أوجلان حول أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي جاء فيها "الأمة الديمقراطية يقظة حيال القانون وبالأخص حيال القانون الدستوري، فالأمة الديمقراطية أمة أخلاقية وسياسية أكثر منها قانونية، وتبرز الحاجة إلى القانون عندما تعمل أساساً بموجب حياة الوفاق مع الدول القومية تحت سقف سياسي مشترك".

ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، فرحان كوباني، كلمة شرح خلالها الوضع السياسي في المنطقة، قائلاً إن "النظام الذي وضعه القائد أوجلان هو النظام الأمثل لحل كافة الأزمات في الشرق الأوسط، لذا يحاولون سلب حرية الشعب الكردي وكافة مكونات المنطقة الذين نالوا حريتهم وحققوا الديمقراطية في ظل مشروع الأمة الديمقراطية".

شدد فرحان كوباني "على كافة شعوب المنطقة العمل على حماية المكتسبات التي تحققت بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان وتضحيات الشهداء وعدم السماح لدول الهيمنة بإنجاح مخططاتها في المنطقة، بهدف إفشال مشروع الأمة الديمقراطية عبر فرض عزلة مشددة على القائد وشن الهجمات على أجزاء كردستان الأربعة".

بدوره، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، حسن موش، كلمة شدد فيها على ضرورة السير على خطا الشهداء والعمل وفق ما يتطلب سير العدالة على أكمل وجه في المنطقة وذلك كما يأتي في مشروع الأمة الديمقراطية الذي وضعه القائد أوجلان.

من جانبها، أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، مزكين خليل، على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وبشكل خاص تحقيق العدالة للمرأة وتحريرها من كافة القيود التي تقيّدها ضمن المجتمع بالتنسيق مع مؤسسات وهيئات المرأة.

وبعد قراءة التقرير السنوي لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات، قدم بعدها الحضور آرائهم ومقترحاتهم حول كيفية تطوير العدالة الاجتماعية في المنطقة .

(م ع/د)

ANHA