​​​​​​​مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة يختتم كونفرانسه الثالث بجملة من القرارات

وكان قد انطلقت صباح اليوم، فعاليات الكونفرانس الثالث لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، تحت شعار" تحقيق العدالة الاجتماعية ضمان استقرار الإدارة الذاتية الديمقراطية"، وذلك في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وحضر الكونفرانس الثالث لمجلس العدالة، نحو 300 عضو/ـة، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، ومجلس عوائل الشهداء، ومؤتمر ستار، ومجلس سوريا الديمقراطية، والمؤسسات المدنية والاجتماعية لإقليم الجزيرة، وحركة المجتمع الديمقراطي، وقوى الأمن الداخلي.

واختتمت قبل قليل فعاليات الكونفرانس، بانتخاب 19 عضواً للمجلس العام في مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، وإقرار جملة من القرارات الهامة، أبرزها:

- القيام بحملة توعوية ذهنية وفكرية وثقافية وعلمية وأخلاقية لتطوير وبناء مجتمع أخلاقي ديمقراطي.

- حل المشاكل وفق أصول العدالة الاجتماعية بشكل منظم وعلمي ومتطور.

- العمل على رفد الكادر العلمي الكفوء للعدالة الاجتماعية لتحسين سير العمل.

- العمل مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وذات الصلة بهدف تطوير فكر وفلسفة العدالة الاجتماعية.

- لتطبيق أصول فكر وفلسفة العدالة الاجتماعية لا بد من تشكيل لجنة أكاديمية مختصة لدراسة أسباب الجريمة لجهة العقاب والإصلاح وإعادة دمجهم في المجتمع.

- إعطاء الأولوية للحلول الاجتماعية من خلال تفعيل وتطوير دور لجان الصلح والتحكيم من خلال التدريب.

- تدريب الكادر القضائي فكرياً وقانونياً حسب الاختصاصات.

- إخضاع الكادر العدلي لدورات تدريبية متفاوتة ضمن الأكاديميات.

- العمل على تشكيل لجان حقوقية مختصة لمتابعة سير العمل مع المؤسسات ذات الصلة.

- العمل المشترك بين مؤسسات العدالة ومجالس الإدارة الذاتية لحل المشاكل العالقة ومعالجتها بالسرعة القصوى.

- العمل على رفد لجان الصلح الموجودة بشخصيات اجتماعية فعالة ومناسبة من أجل توسيع عمل لجان الصلح ضمن المجتمع.

( كروب)

ANHA