​​​​​​​مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات: القوى الدولية والأمم المتحدة مسؤولة عن إرهاب النظام التركي

أصدر مجلس العدالة الاجتماعية اليوم الخميس، بياناً، إلى الرأي العام، قرأه عضو النيابة العامة، نظمي إسماعيل، أمام ديوان العدالة الاجتماعية في كوباني، بحضور العشرات من أعضاء وإدارة المجلس، بصدد استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع والتي أدت إلى استشهاد 17 من مقاتلي ومقاتلات الكريلا الذين كانوا يتصدون لهجماته.

جاء في مستهل البيان: "لا ينبغي أن يتفاجأ أحد، فالنظام التركي مسؤول عن فظائع لا تُعدّ ولا تُحصى بحق شعبنا الكردي وعموم شعب المنطقة، يرقى بعضها إلى جرائم الحرب، وتشمل هذه الفظائع الموثقة جيداً استخدام الأسلحة الكيماوية، فقد أعلنت قيادة مركز الدفاع الشعبي عن سجّل 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الدفاع الشعبي، استشهدوا خلال الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية".

وأضاف البيان "لقد أكدت شبنم كورور فنجانجي، رئيسة اتحاد الأطباء الأتراك، استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية، وهذا دليل جلّي وواضح لأنه صادر من مؤسسة رسمية تابعة للدولة التركية وليس ادعاء من أحد".

وأدان المجلس في بيانه الهجمات الكيماوية "نحن في مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات نشجب وندين بشدة هذه الجرائم والهجمات الإرهابية الكيميائية المتكررة بحق شعبنا الكردي وحركة حرية كردستان المدافعة عن الوجود الكردي وحقوقه".

مشيراً إلى أن "السكوت والصمت من قبل القوى الدولية عن جرائم تركيا وتدخلاتها واحتلالاتها واستخدامها للأسلحة الكيماوية يزيد من حالة عدم استقرار في المنطقة وزعزعة أمنها".

وحمّل البيان "القوى الدولية والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الإرهاب الذي يمارسه نظام تركيا بحق شعبنا، ومخالفة كل الأعراف والقوانين الدولية، وأن هذا الصمت وعدم الجرأة على المواجهة يجعلها شريكة لها".

مؤكداً "على ضرورة بلورة موقف دولي للضغط على تركيا وحثها على وقف عملياتها العدوانية على شعبنا؛ لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم للقانون الدولي والإنساني".

(ج م/د)

ANHA