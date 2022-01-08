​​​​​​​مجلس العدالة الاجتماعية في دير الزور يعقد اجتماعه لعام 2021

عقد مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة دير الزور، اليوم، اجتماعه السنوي لعام 2021، تحت شعار "بنضال المرأة الحرة تتحقق العدالة الاجتماعية".
المرأة 2022-01-08T16:40:00 دير الزور

في الاجتماع السنوي للمجلس تم طرح أبرز الأعمال التي قام بها المجلس خلال العام المنصرم، ومناقشة المعوقات التي واجهته، بالإضافة إلى طرح خطة عمل للعام 2022 وبما يمكن المرأة مهنياً واجتماعياً.

الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، نُظم في قاعة المجلس المدني بمنطقة السبعة كيلو، حضره عدد من ممثلات المرأة في المجالس المدنية والعسكرية في المدينة.

رحبت بداية، الإدارية في مجلس العدالة بدير الزور، أمل سليمان بالحاضرات، وبجميع النساء اللواتي ساهمن في تحقيق العدالة الاجتماعية.

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وتضمن الاجتماع السنوي للمجلس، قراءة التقارير السنوية، وطرح أبرز الأعمال التي قام بها خلال العام المنصرم، كما تم مناقشة المعوقات التي واجهته، وطرح آلية عمل جديدة لتلافي المعوقات.

كما تم مناقشة آلية عمل مجلس العدالة الاجتماعية والتي ركزت على تمكين دور المرأة وحل جميع القضايا المتعلقة بها.

وخرج الاجتماع بجملة من المخرجات، منها تحسين دور المرأة وتفعيل دورها بشكل أفضل، وتأمين فرص عمل للمرأة وزيادة التنسيق بين المؤسسات النسائية.

(ع ع/ي م)

ANHA


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