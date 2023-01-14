​​​​​​​مجلس العدالة الاجتماعية في الرقة والطبقة يعقد اجتماعه الثالث

حضر الاجتماع الذي عقد في قاعة اجتماعات مجلس العدالة الاجتماعية بالرقة العشرات من قضاة ومحامي الرقة والطبقة، وممثلون عن دواوين العدالة في كل من الرقة والطبقة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تم شرح الوضع السياسي من قبل النائب العام لحزب سوريا المستقبل جاهد علي الذي تطرق إلى آخر المستجدات والأزمات التي تعصف بالمنطقة ككل.

تلاها قراءة توجيهات القائد عبدالله أوجلان من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في الرقة إلهام حافظ. ومن ثم تمت قراءة التقرير السنوي وفتح باب المداخلات أمام الحضور لطرح المشاكل التي تواجههم في العمل وسبل تلافيها مستقبلاً .

واختتم الاجتماع ببيان حول العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية إلهام حافظ جاء فيه "عملت السلطات التركية على خطف وأسر القائد عبدالله أوجلان منذ ما يقارب 23 عاماً وحتى يومنا الراهن ورغم كل الظروف الصعبة فقد عاش القائد دائماً مع الشعب وحركة الحرية وقام بعمله على أعلى مستوى ووصف العزلة المفروضة عليه بأنها عزلة على البشرية جمعاء ".

وأضاف البيان "القائد عبدالله أوجلان يخوض نضالاً من أجل السلام منذ 40 عاماً والعزلة المفروضة عليه هي أكبر ظلم وحيث أن كل سجين له الحق في حرية الاتصال مع عائلته وممثله القانوني".

واختتم البيان بالقول "إن اعتقال القائد يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الدولية وإننا من هذا المنبر نطالب المنظمات الدولية والإنسانية بإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وإطلاق سراحه فوراً".

(أم /ك)

ANHA