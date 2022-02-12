​​​​​​​مجلس الأعيان والعشائر في ديرك: نقف مع قواتنا العسكرية ضد كافة المؤامرات

تجمّع العشرات من وجهاء العشائر في منطقة ديرك أمام مركز دجلة للثقافة والفن للإدلاء ببيان تنديداً بالقصف التركي والمؤامرات المستمرة ضد شمال وشرق سوريا.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرئ البيان من قبل المشرف العام لمجلس الأعيان والعشائر في المنطقة الشرقية، حواس جديع وجاء فيه:

"نمر اليوم بمرحلة حساسة نتيجة ما يدور من حولنا من مؤامرات على ما بنيناه في شمال وشرق سوريا، وفي الفترة الأخيرة مؤامرة سجن الصناعة في غويران التي قام بها النظام التركي عبر إرسال أعداد كبيرة من الإرهابيين الدواعش للهجوم على سجن الصناعة وإخراج آلاف المرتزقة المعتقلين وتقديم السلاح لهم وانتشارهم في مقاطعة الحسكة وقراها وتحريك الخلايا النائمة لتحدث فوضى في المنطقة".

أضاف البيان "إن الاستجابة السريعة لقواتنا وتطويق السجن والأحياء التي دخلها الإرهابيون الدواعش، كان موقف العشائر هو مساندة القوات العسكرية، وهذا التكاتف نتج عنه توحيد مكوناتنا وعشائرنا بكل أطيافها وهذه القوة الحقيقية التي سنستند عليها لبناء بلدنا".

أكد البيان "نحن أبناء ووجهاء العشائر العربية والكردية والمسيحية والآشورية والكلدانية نعلن وقوفنا مع قواتنا العسكرية وقوات الأمن الداخلي لبناء السلم الأهلي المجتمعي".

(ع ع/ف)

ANHA