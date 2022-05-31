​​​​​​​مجلس عدالة المرأة ومؤتمر ستار يدينان قرار عقوبة المؤبد بحق جيجك كوباني

أدلى مجلس عدالة المرأة ومنسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، ببيان إلى الرأي العام، حول قرار الحكم المؤبد الذي صدر بحق المواطنة السورية والمقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ) جيجك كوباني، من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي.

الثلاثاء الفائت (28 أيار)، وافقت المحكمة القضائية لدولة الاحتلال التركي على الحكم بالسجن المؤبد مع العقوبات المشددة بحق المقاتلة جيجك كوباني.

وأدان مجلس عدالة المرأة ومنسقية مؤتمر ستار في بيانهما الذي أدليا به في ساحة المرأة الحرة، وسط مدينة كوباني بحضور العشرات من عضوات المجلس والمنسقية، "هذا العمل الإجرامي بحق المواطنة جيجك كوباني"، واعتبراه "انتهاكاً للقوانين الدولية".

البيان الذي قرئ باللغتين الكردية والعربية على التوالي، من قبل الإدارية في الساحة الاجتماعية في منسقية مؤتمر ستار بإقليم الفرات، مادلين شيخ خضر، والقاضية في النيابة العامة لمجلس العدالة في إقليم الفرات مروى أحمد، أشار إلى أنه تم اختطاف المقاتلة جيجك كوباني، أثناء هجمات الاحتلال التركي على منطقتي سري كانيه وكري سبي عام 2019.

واُختطفت المقاتلة جيجك كوباني (دوزكين تمو) خلال الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على قرية مشيرفة التابعة لناحية عين عيسى، وتم نقلها إلى مدينة رها الكردستانية ومن ثم اعتقالها؛ وحكمت محكمة رها على دوزكين تمو بالسجن 10 سنوات و10 أشهر بتهمة "القتل العمد" وبتهمة "الإضرار بوحدة وسلامة البلاد والدولة".

عليه، أكد البيان أن "نقل المواطنين من دولة محتلة إلى داخل أراضي دولة الاحتلال، والمثول أمام محاكمها دون ارتكابهم أي جرم بحق مواطنيها على أراضيها يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية".

وطالبا المنظمات الدولية والإنسانية بالقيام بمسؤولياتها ورفع عقوبة المؤبد عنها.

(م ع/ي م)

ANHA