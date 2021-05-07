​​​​​​​مجلة أميركية: بدأ العد التنازلي لحرب إسرائيلية مع إيران

يقول الباحث في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي جون حنا في مقال له في مجلة الفورين بوليسي الأميركية "توجّه 'جيش صغير' من كبار مسؤولي الأمن القومي الإسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء مشاوراتهم الشخصية الأولى مع إدارة بايدن بشأن نيتها العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

على الرغم من أن محادثات الأسبوع الماضي لم تحظ باهتمام كثير في الصحافة الأميركية، إلا أن الانطباع لدى الأشخاص المطلعين على المناقشات قد تشير إلى اللحظة التي بدأ فيها العد التنازلي لحرب جديدة في الشرق الأوسط.

كانت المهمة المهيمنة للإسرائيليين واضحة، وهي النظر في عين نظرائهم الأميركيين وقياس ما إذا كانت أسوأ مخاوفهم بشأن خطط واشنطن صحيحة في الواقع، وما إذا كان بايدن ملتزمًا حقًّا بالعودة المباشرة إلى الاتفاق النووي الذي تفاوض عليه الرئيس آنذاك باراك أوباما عام 2015؟ وهل كانت الإدارة عاقدة العزم حقًّا على تخفيف العقوبات للنظام الإيراني بمليارات الدولارات دون تأمين أولًا تغييرات جوهرية في العيوب الرئيسة للاتفاق النووي - بما في ذلك سلسلة من بنود انقضاء المدة التي تبدأ في رفع القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني عام 2023 وبرنامج أجهزة الطرد المركزي المتقدم عام 2024، فضلًا عن افتقارها إلى نظام تحقق صارم؟ هل كان مسؤولو بايدن في الحقيقة منيعين أمام تحذير إسرائيل من أن العودة إلى الاتفاق ستزيد بشكل كارثي من التهديد الذي يشكله لأمن إسرائيل؟

الإجابات التي حصل عليها الإسرائيليون؟ نعم، نعم، ونعم، استنادًا إلى معلوماتهم الاستخباراتية حول المحادثات غير المباشرة التي تجري في فيينا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال للاتفاق النووي، وصل الإسرائيليون إلى واشنطن بتوقعات منخفضة، وتم تأكيد التقييم الإسرائيلي الكئيب حول تصميم الإدارة على إحياء الصفقة الإيرانية دون تعديلات كبيرة بالكامل.

السكرتيرة الصحفية لبايدن، جين بساكي، بعثت بالرسائل نفسها حتى قبل وصول الوفد، عندما سُئلت عما إذا كان ما يقوله الإسرائيليون سيغير موقف الإدارة بشأن العودة إلى الصفقة الإيرانية، كانت بساكي واضحة: "لا". في حين كان فريق بايدن أكثر دبلوماسية في اجتماعاتهم، فإن النتيجة النهائية لم تكن أقل حدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات.

كان الإسرائيليون يشيرون بلا هوادة إلى أنهم لن يتسامحوا مع مثل هذا الوضع. في الشهر الماضي، أشار نتنياهو إلى أن الاتفاق النووي "عديم القيمة" "يطرح مرة أخرى على الطاولة" وأصدر تحذيرًا مبطّنًا لبايدن: "أقول لأصدقائنا المقربين أيضًا:" الصفقة مع إيران التي تهددنا بالإبادة لن تلزمنا، هناك شيء واحد فقط يلزمنا، وهو منع أولئك الذين يرغبون في تدميرنا من تنفيذ خططهم"، في حين كان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين أكثر فظاظة الأسبوع الماضي، مدعيًّا أن "الصفقة السيئة ستدفع المنطقة إلى الحرب" وأن القاذفات الإسرائيلية "يمكن أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وبالتأكيد إيران".

إن التوصل إلى استنتاج مفاده أن أفضل حليف لهم، الولايات المتحدة، قد اختار مسارًا يعتقد الإسرائيليون بشدة أنه سينتهي به الأمر إلى زيادة هذا التهديد بدلًا من احتوائه، لن يؤدي إلا إلى تأكيد وجهة نظرهم بأن إسرائيل وحدها عندما يتعلق الأمر بوقف مسيرة إيران إلى قنبلة، وأنه يجب تسريع التخطيط العملياتي للعمل العسكري لهزيمتها. هذا هو بالضبط الاستنتاج الذي يبدو أن الوفد الإسرائيلي قد عاد به إلى الوطن من واشنطن.

(م ش)