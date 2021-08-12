​​​​​​​مجلة أميركية: بعد عقود من تقديم الفوضى بغداد تحاول أن تصبح قوة بالمنطقة

في الأسبوع الماضي، ذكرت مواقع الكترونية أن الحكومة العراقية دعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قمة أمنية إقليمية تضم أيضاً إيران وسوريا والمملكة العربية السعودية والأردن والكويت والاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، ذكرت وسائل إعلام أخرى أن قائمة الضيوف تشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر. وهذا الاجتماع، المقرر عقده في أواخر آب، هو آخر جهد يعود إلى عام 2019 من جانب القيادة العراقية لتكون قوة بنّاءة في الشرق الأوسط، بحسب مجلة الفورين بوليسي الأميركية.

تغيير كبير

وقبل أن يصبح عدم الاستقرار الداخلي والعنف والفساد في أعقاب الغزو الأميركي، القصص المهيمنة حول العراق، ركزت وسائل الإعلام والمحللون والمسؤولون الحكوميون في الولايات المتحدة على البلاد كمصدر لعدم الاستقرار الإقليمي، حيث لعب هذا البلد "بدون سبب وجيه بالطبع" دوراً في محاولة الإطاحة بالعاهل الأردني الملك حسين في أيلول1970. وبعد عقد من الزمان، شن الرئيس العراقي صدام حسين عمليات عسكرية لتندلع الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات وقتلت ما بين مليون إلى مليوني شخص. ثم غزا صدام الكويت في آب 1990.

والآن، يعتقد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ولكي تتاح له الفرصة لحل المشاكل داخل العراق، يجب أن يلعب دوراً في المساعدة على تسوية المشاكل المحيطة به. ولكن هل تتمتع بغداد بالنفوذ والموارد والهيبة اللازمة لإقامة منطقة أكثر استقراراً؟ لدى الكاظمي الكثير لكي يقوم بذلك، معظمها هيبته الخاصة والعلاقات التي عززها كرئيس لجهاز الاستخبارات العراقي بين عامي 2016 و2020.

إن أول مؤشر على النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة العراقية تجاه المنطقة يسبق في الواقع وصول كاظمي إلى رئاسة الوزراء. في ربيع عام 2019، أعلنت مصر والأردن والعراق عن نيتهم إنشاء آلية للتعاون الاقتصادي والجيوسياسي. وبعد عامين وأربعة اجتماعات قيادية، اتفق العراقيون والمصريون والأردنيون على بناء خط أنابيب من البصرة إلى العقبة مع خطط لتوسيعه إلى مصر، وربط شبكات الكهرباء الخاصة بهم للحد من اعتماد العراق على إيران، وإتاحة الفرصة للشركات المصرية والأردنية للمشاركة في إعادة إعمار العراق. وكما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن ما هو معروض على الورق قد لا يتحقق، ولكن حتى لو تحققت هذه الخطط جزئياً فقط، فمن المرجح أن تعود بالنفع على العراقيين.

وهناك أيضاً فوائد سياسية وجيوستراتيجية واضحة للعلاقة الثلاثية بالنسبة للكاظمي والعراق. وفي الاجتماع الأخير بين القادة المصريين والعراقيين والأردنيين في أواخر حزيران، أكد رئيس الوزراء أن الدول العربية سعت إلى تطوير "رؤية مشتركة من خلال التعاون والتنسيق" لحل النزاعات في سوريا وفلسطين وليبيا واليمن.

وفي الربيع الماضي، تحمّس مراقبو الشرق الأوسط لتقارير تفيد بأن بغداد تتوسط بين المملكة العربية السعودية وإيران. ومن المؤكد أن تخفيف حدة هذه المنافسات الإقليمية سيعود بالفائدة على اليمنيين والفلسطينيين والليبيين والسوريين فضلاً عن العراقيين. ولكن هناك أيضاً بعداً لإيران في هذا التواصل.

إن إقامة علاقات قوية مع القوى الإقليمية المهمة مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يوفّر له المزيد من العمق والقوة لسحب العراق من تحت العباءة الإيرانية.

ما هي فرص كاظمي في النجاح؟

إن المشاكل الداخلية التي تواجه العراق صعبة للغاية، ومن أجل مصلحة رئيس الوزراء، يبدو أن هناك بعض الاهتمام الحقيقي بتهدئة التوترات الإقليمية، ولكن هنا تكمن المشكلة في الإعلان عن أن "العراق قد عاد" وجعل بغداد محور السياسة الأميركية في المنطقة: إلى أي مدى يمكن لأي شخص أن يعزو استعداد القادة الإيرانيين أو السعوديين أو الأتراك أو الإماراتيين أو المصريين لتخفيف التصعيد إلى جهود كاظمي؟ وربما قرروا ذلك من أجل مصالحهم السياسية والوطنية وأن الوقت قد حان الآن لاتباع سياسات أقل تضارباً.

وقد تركت سياسة أردوغان الخارجية العدوانية على مدى السنوات القليلة الماضية تركيا معزولة في الشرق الأوسط ومنعزلة عن حلفاء أنقرة في أوروبا والولايات المتحدة. وقد ضربت الأخبار الاقتصادية السيئة وعدم الكفاءة في التعامل مع الكوارث (كورونا وحرائق الغابات) الرئيس التركي سياسياً. ونتيجة لذلك، تبدو الأمور مواتية لتركيا في سعيها إلى إقامة علاقات أفضل مع المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر.

(م ش)