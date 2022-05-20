​​​​​​​مجلة أميركية: الكاظمي فشل في الرد على الغزو التركي وهذا ما لن يغفره العراقيون

وذكر تقرير لمجلة ناشيونال انترست الأميركية إن "فشل الكاظمي في الرد على الغزو التركي للأراضي العراقية هو تقصير في أداء الواجب الذي من غير المرجح أن تغفره الأجيال القادمة من العراقيين والكرد العراقيين والمجتمع الكردي الأوسع المعرضين الآن لعدوان تركيا".

وأضاف التقرير إن "العراق يتعرض للهجمات يومياً، وفي الوقت الذي تطالب فيه تركيا الولايات المتحدة بالمزيد من طائرات أف 16 فهي تستخدم الإمدادات الموجودة ليس لاستهداف داعش أو الدفاع عن حدودها ومياهها، بل لاستهداف المزارعين الكرد والقرى الإيزيدية في العراق".

وأضاف أن "الكاظمي أفسد فرصته، فتركيزه على إعادة انتخابه قاده إلى التسوية مع نفس القوى السياسية الفاسدة التي كان إصلاحها هو الأساس الوحيد لشرعيته السياسية وإذا كان هناك أي شيء، فإن الفساد والمقايضة التي تشل السياسة العراقية اليوم، هي أسوأ مما كانت عليه قبل أن يتولى الكاظمي منصبه".

وبيّن أنه "بينما يقول فريق الكاظمي إنه قاد العراق إلى أساس مالي أكثر صلابة، إلا ذلك الفريق لا يستطيع إنتاج البيانات لدعم ذلك. والأرجح أن ضربة حظ الكاظمي الوحيدة كانت ارتفاع أسعار النفط القياسية التي سمحت له بتأجيل الإصلاح الجوهري والقيام بالتقشف".

وأشار التقرير إلى أنه "يجب على الكاظمي أن يتحرك، فقد دخلت تركيا إلى قبرص ولم تخرج قط ودخلت إلى سوريا ولم تغادر، وحيث إن الكراهية العنصرية والقومية التركية هي التي تحفز العمليات العسكرية وليس مكافحة الإرهاب".

(د ع)