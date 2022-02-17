​​​​​​​مجلة أميركية: الأمم المتحدة تضغط على بايدن لثنيه عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية

ويواجه البيت الأبيض مقاومة لخطة إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد صد شرس من المعارضين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تعجل بانهيار الاقتصاد اليمني وتسريع انحدار أفقر دول المنطقة إلى مجاعة، بحسب ما كشفته مجلة الفورين بوليسي الأميركية.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت التصنيف على الحوثيين لأول مرة في أيامها الأخيرة في المنصب العام الماضي، بعد ذلك رفعته إدارة بايدن لأسباب إنسانية. منذ ذلك الحين، سئم فريق السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن من الحوثيين مع توقف محادثات السلام لإنهاء الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وكثف الحوثيون من هجماتهم بواسطة الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

دفعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل جميعاً إدارة بايدن إلى التراجع عن قرار الرئيس قبل عام وإعادة الحوثيين إلى القائمة السوداء للإرهاب الأميركي.

وقاد كبير مسؤولي الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، الحملة لفرض تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، لكن الخطة واجهت معارضة من المسؤولين الأميركيين الآخرين، وذلك أثناء اجتماع في البيت الأبيض لنواب الأمن القومي في 4 شباط، والتي تعتبر واحدة من عدد من الاجتماعات المشتركة بين الوكالات بشأن هذه المسألة. ويخشى المسؤولون المعارضون للخطة من أن يتسبب التصنيف في معاناة شديدة للمدنيين اليمنيين، وفقاً لمسؤولين أميركيين وإنسانيين مطلعين على المداولات الداخلية.

وقرر النواب إعادة النظر في المبادرة وتحديد ما إذا كانت هناك وسائل أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات فردية هادفة على المسؤولين الحوثيين، يمكن اتخاذها دون تعطيل الواردات الحيوية من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الضروريات إلى اليمن.

كما دعا كبار مبعوثي الأمم المتحدة، وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمستوردين الخاصين الذين يسلمون الإمدادات إلى اليمن، البيت الأبيض لإلغاء الخطة، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الأمر.

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على القصة، وبدلاً من ذلك أشار للمجلة إلى تصريحات بايدن العامة في 19 كانون الثاني قائلة إن إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية "قيد الدراسة".

في 8 شباط، ناشد كبير منسقي الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الذي عمل سابقاً مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى اليمن، ماكغورك لإعادة النظر في الخطط للمضي قدماً في التصنيف، مشيراً إلى التأثير المدمر الذي سيكون عليه. خلال ذلك الاجتماع، أكد ماكغورك لغريفيث أن الولايات المتحدة ستعلق الخطة في الوقت الحالي، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الاجتماع. وأضاف ماكغورك أن واشنطن تريد مواصلة المناقشات مع الأمم المتحدة بشأن تأثير الإجراءات العقابية ضد الحوثيين على الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وتستند هذه القصة إلى مقابلات مع سبعة مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين أجانب وعاملين في المجال الإنساني منخرطين في السياسة المتعلقة بحرب اليمن، بالإضافة إلى وثائق سرية للأمم المتحدة تحدد النقاشات حول هذه المسألة.

وسلطت المداولات الداخلية الساخنة التي استمرت لأسابيع في واشنطن ونيويورك الضوء على تحديات معاقبة الإرهابيين أو الجماعات المسلحة المارقة الأخرى دون إلحاق المعاناة بالمدنيين الأبرياء. في اليمن، ذكرت الأمم المتحدة أن الحوثيين يديرون أراضٍ تضم 60٪ على الأقل من سكان اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ويعكس ذلك أيضاً الإحباط المتزايد بين كبار مسؤولي البيت الأبيض داخل إدارة بايدن، بما في ذلك ماكغورك، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي نسبتها الحكومتان وواشنطن إلى الحوثيين. ومما يزيد هذه الإحباطات تعقيداً: فشلت جهود بايدن التي استمرت عاماً لإحياء محادثات السلام بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين - بقيادة المبعوث المعين من قبل بايدن للصراع والدبلوماسي المحنك والخبير الإقليمي تيم ليندركينغ.

قال خالد اليماني، وزير خارجية اليمن السابق، فيما يتعلق بمحادثات السلام: "لم يحدث شيء حقاً. لقد أدركت الإدارة أنه ليس لديها الكثير من الوصول إلى الحوثيين، لذلك ليس لديهم إمكانية للتفاوض مع الحوثيين ومساعدة الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وألقى اليماني باللوم على تعنت الحوثيين في تعثر محادثات السلام وقال إن إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يمكن أن يساعد في زيادة الضغط لإعادتهم إلى طاولة المفاوضات.

(م ش)