​​​​​​​مجلة أمريكية: البنتاغون يناقش سرّاً بعض الإجراءات في حالة فرض ترامب الأحكام العرفية

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أنّ قيادة القوات المسلّحة والوحدات العسكرية المتمركزة بالقرب من واشنطن، تناقش خفية عن الرئيس الحالي دونالد ترامب، سيناريو ما ستقوم به في حال قرّر ترامب فرض الأحكام العرفية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

ووفقا لهذه المصادر، فإنّ المناقشات المذكورة تجري في السرّ عن البيت الأبيض وأنصار ترامب في قيادة القوات المسلّحة الأمريكية، وأشارت المصادر إلى أنّه يجري وضع خطط لخطوات مناسبة في حالة تلقّي أمر بإرسال قوات نظامية إلى العاصمة وضمان النظام لوقت التنصيب والفترة الانتقالية.

وأضافت المجلة، أنّ البنتاغون لا يستبعد أن يحشد الرئيس الحالي الكثير من مؤيديه لإعاقة انتقال السّلطة إلى إدارة بايدن المقبلة.

إلى هذا، يجري التحوّط أيضاً من سيناريو غير واقعي عمليّاً، يُفترض إمكانية أن يستخدم ترامب القوات للاستيلاء على المعدّات الخاصّة بمعالجة بطاقات الاقتراع، ومحاولة، بطريقة أو أخرى، الحصول على إعادة النّظر في نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعربت مصادر المجلة عن القلق البالغ من أنّ وزارة الدفاع قد تنجرّ إلى مثل هذه الأزمة، فيما نقلت النيوزويك عن جنرال متقاعد قوله إنّ "الرئيس يتمتع حاليّاً بصلاحيّات طوارئ غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا، وقد يقنعه هذا الظّرف، خاصّة إذا استمع إلى رأي بعض مؤيديه، بأنّه يتمتّع بسلطة غير محدودة وفوق القانون".

وأقرّ الجنرال المتقاعد بأنّ الرئيس الأمريكي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلّحة في البلاد، أنّ له الحقّ في إعلان الأحكام العرفية في ظروف استثنائية، لكن العسكريين بالتّأكيد لن يطيعوا أيّة أوامر تنتهك القانون.

(م ش)